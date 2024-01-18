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Mais um: Rio Branco fecha patrocínio com rede de supermercados de Minas

Além do Capa-Preta, Vitória, Serra, Nova Venécia e Estrela do Norte também fecharam contrato com a empresa varejista mineira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2024 às 18:42

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 18:42

Novos uniformes do Rio Branco para a temporada 2024
A marca da empresa vai estampar a parte da frente da camisa do Rio Branco Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco
Mais um clube capixaba terá o patrocínio da Supermercados BH. Depois de Vitória, Serra, Nova Venécia e Estrela do Norte anunciarem a parceria, foi a vez do Rio Branco revelar que fechou contrato com a varejista mineira para 2024. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube na tarde desta quinta-feira (18).
A marca será o patrocínio master do clube, o primeiro da era SAF, e vai estampar a parte da frente, lugar mais privilegiado da camisa. Além disso, serão feitas divulgações nas redes sociais, backdrop de entrevistas, ativações em jogos no Kleber Andrade e placas de publicidade. 
No anúncio oficial, o Rio Branco destacou que a parceria vai muito além do futebol. “Com o BH, teremos a oportunidade de fortalecer vínculos e compartilhar a paixão passada entre gerações através do futebol. E é por isso que o Supermercados BH, desde sua origem, se compromete em apoiar o esporte”, destacou a nota do clube capa-preta.

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