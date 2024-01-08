Clubes capixabas fecham patrocínio com rede de supermercados de Minas Gerais

Vitória e Serra serão patrocinados pela Supermercados BH Crédito: Divulgação

A temporada do futebol capixaba está prestes a começar. Os clubes já estão na reta final da preparação para o Campeonato Estadual, realizando treinamentos e amistosos visando a disputa do torneio. Além da preparação em campo, as equipes estão se movimentando também fora dele.

Nos últimos dias, Vitória, Serra, Nova Venécia e Estrela do Norte anunciaram que serão patrocinados pela empresa mineira Supermercados BH, atacadista de alcance nacional e que patrocina grandes clubes brasileiros. O movimento começou após a chegada da marca ao Espírito Santo, que aconteceu em 2023, com a abertura de diversas lojas espalhadas por todo o estado.

"Juntos, esperamos construir uma história de sucesso!", afirmou o Vitória no anuncia da parceria com a Supermercados BH em suas redes sociais.

O Serra também vibrou com a oportunidade de ser patrocinado por uma rede "com mais de 300 unidades pelo Brasil".

"Com mais de 300 lojas e uma trajetória de sucesso, os Supermercados BH chegam para somar ao Nova Venécia FC. Juntos, vamos mais longe!!", vibrou o Nova Venécia.

A empresa mineira vai estampar a parte inferior traseira, embaixo do número da camisa do Estrela do Norte no Campeonato Capixaba em 2024.

Contraste empresas capixabas

Multivix é a nova patrocinadora do Cruzeiro Crédito: Divulgação / Cruzeiro

Em contraste com o movimento da empresa mineira, a Multivix anunciou na última semana que vai estampar as barras traseiras dos shorts do Cruzeiro em 2024. Capixaba, a faculdade foi criticada por ter fechado com uma equipe de fora do estado e não patrocinar atualmente nenhuma equipe do Espírito Santo.

Em nota, a instituição de ensino ressaltou que já apoiou o futebol local. Confira o posicionamento da empresa na íntegra.