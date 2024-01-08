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Clubes capixabas fecham patrocínio com rede de supermercados de Minas Gerais

Atacadista Supermercados BH vai estampar o uniforme de vários clubes do Espírito Santo no Campeonato Capixaba em 2024
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

08 jan 2024 às 19:14

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 19:14

Vitória e Serra serão patrocinados pela Supermercados BH
Vitória e Serra serão patrocinados pela Supermercados BH Crédito: Divulgação
A temporada do futebol capixaba está prestes a começar. Os clubes já estão na reta final da preparação para o Campeonato Estadual, realizando treinamentos e amistosos visando a disputa do torneio. Além da preparação em campo, as equipes estão se movimentando também fora dele. 
Nos últimos dias, Vitória, Serra, Nova Venécia e Estrela do Norte anunciaram que serão patrocinados pela empresa mineira Supermercados BH, atacadista de alcance nacional e que patrocina grandes clubes brasileiros. O movimento começou após a chegada da marca ao Espírito Santo, que aconteceu em 2023, com a abertura de diversas lojas espalhadas por todo o estado. 
"Juntos, esperamos construir uma história de sucesso!", afirmou o Vitória no anuncia da parceria com a Supermercados BH em suas redes sociais. 
O Serra também vibrou com a oportunidade de ser patrocinado por uma rede "com mais de 300 unidades pelo Brasil".
"Com mais de 300 lojas e uma trajetória de sucesso, os Supermercados BH chegam para somar ao Nova Venécia FC. Juntos, vamos mais longe!!", vibrou o Nova Venécia.
A empresa mineira vai estampar a parte inferior traseira, embaixo do número da camisa do Estrela do Norte no Campeonato Capixaba em 2024.

Contraste empresas capixabas

Multivix é a nova patrocinadora do Cruzeiro
Multivix é a nova patrocinadora do Cruzeiro Crédito: Divulgação / Cruzeiro
Em contraste com o movimento da empresa mineira, a Multivix anunciou na última semana que vai estampar as barras traseiras dos shorts do Cruzeiro em 2024. Capixaba, a faculdade foi criticada por ter fechado com uma equipe de fora do estado e não patrocinar atualmente nenhuma equipe do Espírito Santo. 
Em nota, a instituição de ensino ressaltou que já apoiou o futebol local. Confira o posicionamento da empresa na íntegra.
"A Faculdade Multivix é comprometida com o desenvolvimento e o crescimento da comunidade com 60.000 alunos e mais de 300 unidades em todo o Brasil. Já patrocinamos a Copa do Brasil, o Brasileirão Série B, Campeonatos Estaduais como Carioca, Paulista, Mineiro e também a Desportiva Ferroviária/ES, dentre outras ações. Atualmente, temos mais de 100 atletas bolsistas estudando em nossas unidades e agora fechamos com o Cruzeiro, pois acreditamos que o esporte e a educação andam juntos, transformam vidas e reforçam o nosso propósito."

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