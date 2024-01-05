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Confronto doméstico

Copa Verde terá duelo entre Rio Branco e Real Noroeste na primeira fase

Departamento de Competições da CBF divulgou a tabela da competição, que vai contar pela primeira vez com um embate entre equipes do Espírito Santo em 10 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2024 às 13:38

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 13:38

Rio Branco vence o Real Noroeste no último confronto entre as equipes em 2023
Rio Branco vence o Real Noroeste no último confronto entre as equipes em 2023 Crédito: Jordan Nunes/Rio Branco AC
O Departamento de Competições da CBF divulgou, na noite desta quinta-feira, a tabela básica da Copa Verde 2024. E, pela primeira vez em 10 anos, teremos um duelo capixaba. Real Noroeste e Rio Branco fazem um dos confrontos da primeira fase do torneio regional.
Nos próximos dias, a entidade deve confirmar a data do jogo único, que terá o mando do time de Águia Branca, melhor posicionado no Ranking de Clubes. A partida está prevista para ser realizada nos dias 21 ou 28 de fevereiro.
De acordo com o regulamento, em caso de empate no jogo único, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Quem avançar vai enfrentar o Vila Nova-GO, na segunda fase da Copa Verde.

O caminho de Real Noroste e Rio Branco até a Copa Verde

O Real Noroeste garantiu o direito de representar o Espírito Santo, na Copa Verde 2024, ao conquistar o título do Campeonato Capixaba 2023. Já o Capa-Preta ficou com a vaga com o vice da Copa ES 2023.

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