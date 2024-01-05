Copa Verde terá duelo entre Rio Branco e Real Noroeste na primeira fase

Rio Branco vence o Real Noroeste no último confronto entre as equipes em 2023 Crédito: Jordan Nunes/Rio Branco AC

O Departamento de Competições da CBF divulgou, na noite desta quinta-feira, a tabela básica da Copa Verde 2024. E, pela primeira vez em 10 anos, teremos um duelo capixaba. Real Noroeste e Rio Branco fazem um dos confrontos da primeira fase do torneio regional.

Nos próximos dias, a entidade deve confirmar a data do jogo único, que terá o mando do time de Águia Branca, melhor posicionado no Ranking de Clubes. A partida está prevista para ser realizada nos dias 21 ou 28 de fevereiro.

De acordo com o regulamento, em caso de empate no jogo único, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Quem avançar vai enfrentar o Vila Nova-GO, na segunda fase da Copa Verde.

O caminho de Real Noroste e Rio Branco até a Copa Verde