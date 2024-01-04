Porto Vitória é goleado pelo São Paulo na estreia da Copinha

O Porto Vitória foi goleado pelo forte São Paulo na estreia da Copinha Crédito: Célio Messias / São Paulo FC

A expectativa era grande, mas a realidade foi dura com o Porto Vitória. O time capixaba até que começou bem, mas acabou goleado por 5 a 1 pelo São Paulo, na estreia da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo placar de 5 a 1. A partida válida pelo Grupo 7 foi realizada na noite desta quarta-feira (3), na Fonte Luminosa, em Araraquara.

O time do técnico Menta construiu uma boa vantagem logo no primeiro tempo, quando abriu 3 a 0 no placar com gols de Luiz Henrique e dois de Ryan Francisco. Na etapa final, o São Paulo ampliou com Henrique e Igor, e o Porto descontou com o atacante Galvão.

Com a vitória por 5 a 1, o São Paulo fecha a primeira rodada na liderança do Grupo 7 da Copinha. A Ferroviária, que fez 3 a 0 no Carajás-PA, aparece na vice-liderança da chave. O Porto Vitória, sem pontuar e com - 4 de saldo, fica na lanterna. Ao final das três rodadas, os dois melhores classificados avançam para a segunda fase.

O jogo

O Porto Vitória até começou com apetite, conseguindo dois escanteios nos primeiros minutos do jogo na Fonte Luminosa, mas o São Paulo em pouquíssimo tempo tomou as rédeas do jogo. Logo aos três minutos, Luiz Henrique arriscou de fora da área e contou com a ajuda do goleiro Cadu, que aceitou a finalização.

Com amplo domínio, o São Paulo seguiu com bom volume de jogo e marcou mais dois gols com Ryan Francisco, atacante que chega na Copinha com bastante expectativa dos torcedores. Num vacilo da zaga, o camisa 9 finalizou rasteiro e fez o segundo. Depois, numa bonita troca de passes, ele recebeu e acertou o ângulo do goleiro.

O Porto Vitória foi goleado pelo forte São Paulo na estreia da Copinha Crédito: Célio Messias / São Paulo FC

O Tricolor até fez o quarto gol, com Luiz Henrique, mas a auxiliar viu toque de mão no domínio da bola, e o lance acabou anulado. Sem reagir, o time capixaba assustou apenas em cobranças de falta, exigindo uma boa defesa de Leandro em finalização de João.

O cenário foi parecido. O Porto Vitória começou forçando a marcação, colocando volume, mas rapidamente o São Paulo voltou a marcar. Com oito minutos, Henrique resolveu costurar a defesa capixaba e marcou um lindo gol.

Com ritmo forte, o time são-paulino conseguiu ainda um quinto gol, com Igor, que ganhou toque de letra do mesmo Henrique e não vacilou na cara do goleiro. O Porto Vitória, porém, teve força para buscar o seu gol de honra. Após cruzamento de PH, Galvão desviou e fez o 5 a 1.

Próximos jogos

São Paulo e Porto Vitória voltam a campo nesta sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo 7 da Copa SP de Futebol Júnior 2024. A partir das 17h15, o Verdão Capixaba enfrenta a Ferroviária. Mais tarde, às 19h30, o Tricolor Paulista pega o Carajás, do Pará. Todos os jogos da chave são realizados no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara.