Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nada perdido

Cabeça erguida: Porto Vitória não se abala após derrota na estreia da Copinha

Clube capixaba foi goleado pelo São Paulo por 5 a 1 na primeira rodada do Grupo 7 da competição e agora terá que buscar a classificação nos próximos dois confrontos
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

04 jan 2024 às 18:11

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 18:11

Porto Vitória encontrou muitas dificuldades na partida de abertura da Copa SP
Porto Vitória encontrou muitas dificuldades na partida de abertura da Copa SP Crédito: Célio Messias / São Paulo FC
A participação das equipes capixabas na Copa São Paulo de Futebol Júnior não começou da melhor forma. O Porto Vitória, que disputa o torneio pela segunda vez, foi superado pela tradicional equipe do São Paulo por 5 a 1 na noite da última quarta-feira (3). O time do Espírito Santo resistiu apenas 3 minutos antes de sofrer o primeiro gol, e descontou na última etapa da partida com o atacante Galvão. 
Quando o sorteio da Copinha foi realizado e o Tricolor Paulista foi selecionado para o grupo do Porto Vitória, já se esperava que fosse uma partida com muitas dificuldades para os capixabas. Apesar da derrota, o treinador da equipe, Fábio Brostel, avaliou como importante jogar contra um time do tamanho do São Paulo. 
"Tivemos a oportunidade de jogar contra uma das melhores equipes de formação do Brasil e isso nos ajuda muito no processo de formação dos nossos atletas. Normalmente ficamos muito restritos aos jogos contras as equipes do estado e quando saímos para uma competição nesse nível é normal que os atletas fiquem ansiosos e às vezes nervosos, mas isso também faz parte da formação deles", analisou o comandante, frisando que manteve a forma de jogar da equipe, mesmo enfrentando um adversário mais forte.
O primeiro gol da equipe paulista aconteceu logo aos 3 minutos. O atacante Luiz Henrique arriscou um chute de fora da área que enganou o goleiro Carlos Alves, do Porto. O treinador atribui a elasticidade do placar ao gol sofrido de maneira precoce. "Antes do gol, aos quase 4 minutos, já tínhamos conseguido três escanteios, isso mostra claramente a nossa proposta para o jogo. O gol sofrido atrapalhou nosso planejamento, sem dúvidas", afirmou.  
Apesar de tudo, o revés diante do São Paulo não atrapalha o planejamento da equipe, que mira avançar de fase pelo segundo ano consecutivo na competição. "Não esperávamos a derrota, mas ela veio e com ela a necessidade de buscar uma vitória sobre a Ferroviária e sobre Carajás. Vamos em busca dos 6 pontos", disparou Brostel

Alegria com gol

Galvão foi o autor do primeiro gol do Porto Vit´´oria
Galvão foi o autor do primeiro gol do Porto Vitória Crédito: Juliana Moreira/Porto Vitória
O resultado positivo não veio para o Porto Vitória, mas nem tudo é motivo para se lamentar. Aos 26 minutos do segundo tempo, o lateral PH bateu uma falta cruzada e o atacante Galvão desviou para marcar o primeiro gol da equipe na competição em 2024. Ele destaca a felicidade do momento vivido.
"Foi uma sensação única, marcar meu primeiro gol na maior competição sub-20 do mundo, estou muito feliz e apesar da derrota para o São Paulo, não tem nada perdido", contou. 

Veja Também

Porto Vitória é goleado pelo São Paulo na estreia da Copinha

Tudo que você precisa saber sobre os capixabas na Copa São Paulo de Futebol

Porto Vitória anuncia projeto de construção do Centro de Treinamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Futebol Futebol Capixaba Vitória (ES) São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados