Cabeça erguida: Porto Vitória não se abala após derrota na estreia da Copinha

Porto Vitória encontrou muitas dificuldades na partida de abertura da Copa SP Crédito: Célio Messias / São Paulo FC

A participação das equipes capixabas na Copa São Paulo de Futebol Júnior não começou da melhor forma. O Porto Vitória, que disputa o torneio pela segunda vez, foi superado pela tradicional equipe do São Paulo por 5 a 1 na noite da última quarta-feira (3) . O time do Espírito Santo resistiu apenas 3 minutos antes de sofrer o primeiro gol, e descontou na última etapa da partida com o atacante Galvão.

Quando o sorteio da Copinha foi realizado e o Tricolor Paulista foi selecionado para o grupo do Porto Vitória, já se esperava que fosse uma partida com muitas dificuldades para os capixabas. Apesar da derrota, o treinador da equipe, Fábio Brostel, avaliou como importante jogar contra um time do tamanho do São Paulo.

"Tivemos a oportunidade de jogar contra uma das melhores equipes de formação do Brasil e isso nos ajuda muito no processo de formação dos nossos atletas. Normalmente ficamos muito restritos aos jogos contras as equipes do estado e quando saímos para uma competição nesse nível é normal que os atletas fiquem ansiosos e às vezes nervosos, mas isso também faz parte da formação deles", analisou o comandante, frisando que manteve a forma de jogar da equipe, mesmo enfrentando um adversário mais forte.

O primeiro gol da equipe paulista aconteceu logo aos 3 minutos. O atacante Luiz Henrique arriscou um chute de fora da área que enganou o goleiro Carlos Alves, do Porto. O treinador atribui a elasticidade do placar ao gol sofrido de maneira precoce. "Antes do gol, aos quase 4 minutos, já tínhamos conseguido três escanteios, isso mostra claramente a nossa proposta para o jogo. O gol sofrido atrapalhou nosso planejamento, sem dúvidas", afirmou.

Apesar de tudo, o revés diante do São Paulo não atrapalha o planejamento da equipe, que mira avançar de fase pelo segundo ano consecutivo na competição. "Não esperávamos a derrota, mas ela veio e com ela a necessidade de buscar uma vitória sobre a Ferroviária e sobre Carajás. Vamos em busca dos 6 pontos", disparou Brostel

Alegria com gol

Galvão foi o autor do primeiro gol do Porto Vitória Crédito: Juliana Moreira/Porto Vitória

O resultado positivo não veio para o Porto Vitória, mas nem tudo é motivo para se lamentar. Aos 26 minutos do segundo tempo, o lateral PH bateu uma falta cruzada e o atacante Galvão desviou para marcar o primeiro gol da equipe na competição em 2024. Ele destaca a felicidade do momento vivido.