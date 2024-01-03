Tudo que você precisa saber sobre os capixabas na Copa São Paulo de Futebol

Porto Vitória e Nova Venécia tem a missão de representar o Espírito Santo na Copa SP Crédito: Leonardo Brasil/Fluminense e Wagner Chaló

Inicio de ano é um período onde as equipes do futebol brasileiro ainda estão se preparando para começar a temporada. No entanto, para a garotada do Sub-20 é a hora da principal competição do calendário de base do Brasil: a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição começou já no dia 2 em janeiro e reúne 128 equipes, espalhadas por 32 grupos, com diversos atletas que buscam se destacar para garantir uma vaga no futebol profissional.

Grandes nomes do Brasil começaram suas trajetórias na 'Copinha', como a competição é carinhosamente apelidada. Entre eles, Casemiro, Kaká, Raí, Dida, Falcão, Gabriel Jesus, Paquetá, Neymar e outros. Representando o Espírito Santo em 2024, Nova Venécia e Porto Vitória serão responsáveis por dar a oportunidade a diversos jovens que sonham em ter uma carreira de sucesso no futebol.

Decidimos reunir as principais informações sobre as equipes capixabas que vão disputar a competição, como sede, rivais na primeira fase, preparação e destaques. Fique ligado para não perder nada do torneio que todos os anos revela cada vez mais craques para o futebol brasileiro e capixaba.

Porto Vitória

Lance do jogo entre Taubaté e Porto Vitória, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023 Crédito: Caíque Toledo/EC Taubaté

Como chegou? - O Porto Vitória chega na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024 após ser vice-campeão do Campeonato capixaba Sub-20 em 2023. Segundo o regulamento da competição, os finalistas do torneio seriam os representantes do Espírito Santo na Copinha, portanto, com a classificação para a final, o Porto se classificou para a competição em 2024.

Experiência na Copinha - Essa será a segunda participação consecutiva do Porto Vitória na competição. Em 2023, a equipe da Capital disputou o torneio e ficou na segunda colocação do Grupo 14, com 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota na fase de grupos. Foi eliminado na segunda fase após a derrota por 1 a 0 para o Goiás.

Destaque - O grande nome do elenco para a disputa desta Copa SP é o atacante Natã. O jovem de 19 anos está indo para a sua segunda participação na competição defendendo as cores do Porto Vitória. No ano passado, chamou a atenção ao marcar duas vezes na vitória sobre o Imperatriz-MA por 4 a 1.

Natã é nascido em 2004 e é o grande destaque do Porto Vitória Crédito: Juliana Moreira/Porto Vitória

Adversários - O Porto Vitória terá adversários complicados na fase de grupos. Está no Grupo 7 da competição, junto com Ferroviária-SP, Carajás e o tradicional São Paulo. A primeira partida da equipe será contra o Tricolor Paulista, que será transmitida ao vivo pelo SporTV nesta quarta-feira (3), às 19h30, em Araraquara, cidade que será sede do Porto na primeira fase.

Datas dos jogos e transmissão

São Paulo x Porto Vitória: quarta-feira (3), às 19h30, transmissão do SporTV

Ferroviária-SP x Porto Vitória: sábado (6), às 17h15, transmissão do YouTube do Futebol Paulista

Porto Vitória x Carajás: terça-feira (9), às 17h, transmissão do YouTube do Futebol Paulista

Expectativa da comissão - "Temos uma boa expectativa. A equipe vem se preparando para a Copinha já há algum tempo, sabemos das nossas limitações, porém também sabemos das nossas qualidades e dessa ótima oportunidade de levarmos o Porto Vitória para outro patamar a nível nacional. Apesar de um grupo jovem, temos atletas extremamente comprometidos com o trabalho e esperamos que isso faça diferença. O fator mental será muito importante durante a competição", analisa o treinador Fabio Brostel.

Fabio Brostel será o comandante do Porto Vitória na competição Crédito: Juliana Moreira/Porto Vitória

Nova Venécia

Nova Venécia conquistou o Campeonato Capixaba Sub-20 em 2023 Crédito: David Régis

Como chegou? - A equipe do Nova Venécia se classificou de forma inédita para a Copa São Paulo de Futebol Júnior após ser finalista do Campeonato Capixaba Sub-20 em 2023. Além da vaga, o Leão do Norte conquistou o título da competição, após vencer o Porto Vitória na final, e também vai representar o estado na Copa do Brasil Sub-20 em 2024 de forma inédita.

Adversários - A equipe estreante na Copa SP não terá vida fácil no seu primeiro ano disputando a competição. Está no Grupo 26 do torneio, ao lado de equipes como Água Santa-SP, Remo-PA e o tradicional Santos. A primeira partida do Leão é contra o Água Santa-SP, nesta quinta-feira (4), às 17h30, em Diadema, cidade que será sede da equipe na primeira fase.

Datas dos jogos e transmissão

Água Santa x Nova Venécia: quinta-feira (4), às 17h30, transmissão do YouTube do Futebol Paulista

Nova Venécia x Santos: domingo (7), às 17h15, transmissão do SporTV

Remo x Nova Venécia: quarta-feira (10), às 19h30, transmissão do Futebol Paulista

Destaques - Apesar de ser estreante na competição, a equipe do Nova Venécia conta com alguns atletas que já disputaram a Copa SP em outra ocasião. É o caso do goleiro Lukas, que já atuou na competição pelo Camboriú, e do zagueiro Cauê, que participou do torneio pelo São Carlos.

Goleiro Lukas e zagueiro Cauê, do Nova Venécia, são nomes para ficar de olho na Copinha deste ano Crédito: Richard Andrade e Samuel Gomez

Expectativas da comissão - "A sensação do Nova Venécia para a estreia nesta competição é de extrema confiança. Os atletas estão mobilizados, juntamente com a comissão técnica, para podermos fazer uma Copa SP bem competitiva. No futebol, são 11 contra 11, e temos que respeitar os adversários, assim como eles também têm que nos respeitar. Espero que tenhamos uma ótima estreia contra o Água Santa, pois a primeira partida gera uma ansiedade aos atletas, mas estamos preparados para o desafio", analisou o treinador da equipe, Éder Bastos.