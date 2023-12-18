Aloísio, ex-Real Noroeste e Vitória, é anunciado pelo Rio Branco

Aloísio chega para acrescentar qualidade ao sistema de Crédito: Rio Branco/Divulgação

Continuando no processo de montagem do elenco para 2024, o Rio Branco anunciou mais uma contratação. O meia Aloísio, de 38 anos, foi anunciado pelo Capa-Preta na tarde desta segunda-feira (18) e chega para acrescentar qualidade ao setor criativo da equipe. O jogador tem passagens por clubes de relevância como Criciúma, América-RN e Vila Nova-GO.

O jogador tem passagens por clubes de relevância como Criciúma, América-RN e Vila Nova-GO. Aloísio ganhou destaque no Espírito Santo ao ser campeão capixaba pelo Real Noroeste. Em 2023, defendeu as cores do Vitória, maior rival do Rio Branco, na disputa do Campeonato Brasileiro Série D.

Os jogadores do Rio Branco já iniciaram a pré-temporada de 2024. O elenco se apresentou no início de dezembro, no clube Aert, Serra, local onde será realizada o período de preparação e os treinamentos do clube durante a temporada

Elenco do Rio Branco