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Aloísio, ex-Real Noroeste e Vitória, é anunciado pelo Rio Branco

Meia de 38 anos tem passagens por clubes como Criciúma, América-RN e Vila Nova-GO. Em 2023, disputou a Série D pelo rival Alvianil

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2023 às 17:12
Aloísio chega para acrescentar qualidade ao sistema de
Aloísio chega para acrescentar qualidade ao sistema de Crédito: Rio Branco/Divulgação
Continuando no processo de montagem do elenco para 2024, o Rio Branco anunciou mais uma contratação. O meia Aloísio, de 38 anos, foi anunciado pelo Capa-Preta na tarde desta segunda-feira (18) e chega para acrescentar qualidade ao setor criativo da equipe. O jogador tem passagens por clubes de relevância como Criciúma, América-RN e Vila Nova-GO.
O jogador tem passagens por clubes de relevância como Criciúma, América-RN e Vila Nova-GO. Aloísio ganhou destaque no Espírito Santo ao ser campeão capixaba pelo Real Noroeste. Em 2023, defendeu as cores do Vitória, maior rival do Rio Branco, na disputa do Campeonato Brasileiro Série D. 
Os jogadores do Rio Branco já iniciaram a pré-temporada de 2024. O elenco se apresentou no início de dezembro, no clube Aert, Serra, local onde será realizada o período de preparação e os treinamentos do clube durante a temporada

Elenco do Rio Branco

  • Goleiros: Neguete, Pedro Henrique e Lucas Menino.
  • Zagueiros: Gustavo Carbonieri, Pedro Botelho e Igor Caldeira.
  • Laterais: Augusto Potiguar, João Paulo, Bruno Moura e Leandro Cerqueira.
  • Volantes: Ferrugem, Klauber, Jonata, Mariano e Dudu.
  • Meias: Bruno Cosendey, João Prado, Edinho, Aloísio e Carlos Vitor.
  • Atacantes: Kieza, Matheus Costa, Maranhão, Rodrigo Carioca e Wesley Pratti.

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