Abuda cita relação com Rodrigo César como fator para acerto com o Vitória

O volante de 34 anos é uma das principais contratações do Vitória para a temporada. Ele tem grande experiência no futebol brasileiro por ter atuado em clubes como Vasco, Chapecoense, Atlético-GO e outros. Em um deles, a Ferroviária-SP, Abuda jogou ao lado de Rodrigo César, ídolo e ex-treinador do clube de Bento Ferreira, no ano de 2010.

O novo volante Alvianil revela que conversou com o ex-companheiro, e que isso foi um fator determinante para o acerto. "Estou muito feliz de estar aqui no Vitória, recebi o convite do Lucian (Barros), conversei com Rodrigo César que jogou comigo e me falou muito bem do clube, isso me motivou muito, e quando vi as contratações que estavam chegando não tive como resistir", contou.