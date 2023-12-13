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Futebol capixaba

Abuda cita relação com Rodrigo César como fator para acerto com o Vitória

Volante de 34 anos atuou ao lado do ídolo e ex-técnico do Alvianil e diz que conversa entre eles foi determinante para aceitar o convite

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 16:54

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

13 dez 2023 às 16:54
Abuda é um dos principais reforços do Vitória para a próxima temporada
Abuda é um dos principais reforços do Vitória para a próxima temporada Crédito: Aron Ribas / @studio_ribas
Os preparativos para a temporada de 2024 do Vitória já começaram. Na última segunda-feira (11), o clube apresentou oficialmente o elenco para a torcida durante o evento de inauguração da Casa Vitória, a primeira loja oficial do clube. No mesmo dia, alguns atletas concederam entrevista coletiva na sala de imprensa do Alvianil, entre eles Abuda. 
O volante de 34 anos é uma das principais contratações do Vitória para a temporada. Ele tem grande experiência no futebol brasileiro por ter atuado em clubes como Vasco, Chapecoense, Atlético-GO e outros. Em um deles, a Ferroviária-SP, Abuda jogou ao lado de Rodrigo César, ídolo e ex-treinador do clube de Bento Ferreira, no ano de 2010.
O novo volante Alvianil revela que conversou com o ex-companheiro, e que isso foi um fator determinante para o acerto. "Estou muito feliz de estar aqui no Vitória, recebi o convite do Lucian (Barros), conversei com Rodrigo César que jogou comigo e me falou muito bem do clube, isso me motivou muito, e quando vi as contratações que estavam chegando não tive como resistir", contou. 
O Vitória não vai disputar competições nacionais em 2024. Após a eliminação da Série D para o Ceilândia-DF, o clube não conseguiu vaga para a competição, pois havia parado nas semifinais do Campeonato Capixaba e nem disputou a Copa Espírito Santo. Abuda chega com o objetivo de trazer o Alvianil de volta para o cenário nacional. "Creio que com a minha experiência dentro de campo eu vou estar aí para ajudar a gente a fazer um bom campeonato e conquistar o tão sonhado objetivo que é colocar o Vitória no seu devido lugar", declarou. 

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