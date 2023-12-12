Definidas as seleções finalistas da Copa Sesport de Futebol Amador 2023

Finais da Copa Sesport 2023 vão pegar fogo no próximo final de semana Crédito: Sesport/Divulgação

Após emocionantes partidas, foram definidos os classificados para as finais da Copa Sesport de Futebol Amador. No feminino, Linhares e Ibatiba vão decidir quem fica com a taça. Já no masculino, Barra de São Francisco e Muqui brigam pelo título. As finais acontecem no próximo sábado (16), em partidas únicas, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, respectivamente, às 15h e às 17h.

Os jogos terão a transmissão, ao vivo, pela TV Educativa do Espírito Santo (TVE), nos canais 2.1 (TV aberta) e 15 (Net).

A programação tem início neste sábado (16) pela manhã, com as disputas em partidas únicas para decidir quais serão os terceiros colocados. Às 9h, pelo feminino, jogam Vila Valério e Conceição do Castelo. Na sequência, às 11h, no masculino, se enfrentam Linhares e Anchieta.

As semifinais, que decidiram os municípios finalistas, aconteceram nesse fim de semana. No masculino, as semifinais, assim como será na final, foram realizadas em jogos únicos e também no Estádio Kleber Andrade. Barra de São Francisco conquistou a vaga ao derrotar Linhares por 2 a 1, no sábado (09). Já no domingo (10), Anchieta e Muqui ficaram no 0 a 0 durante os 90 minutos de partida. Na decisão por pênaltis, a equipe muquiense superou a do litoral: 3 a 0.