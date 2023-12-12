Definidas as seleções finalistas da Copa Sesport de Futebol Amador 2023

Após emocionantes partidas, foram definidos os classificados para as finais da Copa Sesport de Futebol Amador. No feminino, Linhares e Ibatiba vão decidir quem fica com a taça. Já no masculino, Barra de São Francisco e Muqui brigam pelo título. As finais acontecem no próximo sábado (16), em partidas únicas, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, respectivamente, às 15h e às 17h.
Os jogos terão a transmissão, ao vivo, pela TV Educativa do Espírito Santo (TVE), nos canais 2.1 (TV aberta) e 15 (Net).
A programação tem início neste sábado (16) pela manhã, com as disputas em partidas únicas para decidir quais serão os terceiros colocados. Às 9h, pelo feminino, jogam Vila Valério e Conceição do Castelo. Na sequência, às 11h, no masculino, se enfrentam Linhares e Anchieta.
As semifinais, que decidiram os municípios finalistas, aconteceram nesse fim de semana. No masculino, as semifinais, assim como será na final, foram realizadas em jogos únicos e também no Estádio Kleber Andrade. Barra de São Francisco conquistou a vaga ao derrotar Linhares por 2 a 1, no sábado (09). Já no domingo (10), Anchieta e Muqui ficaram no 0 a 0 durante os 90 minutos de partida. Na decisão por pênaltis, a equipe muquiense superou a do litoral: 3 a 0.
No feminino, que teve jogos de ida e volta, a seleção de Linhares, desta vez em casa repetiu o mesmo placar da vitória da semana anterior contra Vila Valério, 5 a 3. Já Ibatiba, também jogando diante de sua torcida, bateu Conceição do Castelo por 4 a 2, No primeiro jogo, os times haviam ficado no 1 a 1.