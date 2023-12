Em boa fase no Corinthians, capixaba Carol Tavares mira Seleção Brasileira

Ainda falar em voltar ao estado para jogar é muito cedo, ainda não temos times estruturados no futebol feminino, mas óbvio que se um dia a nossa estrutura melhorar e os clubes começarem a investir mais e surgirem times bons e competitivos, eu possa jogar por algum clube do estado. Porém, são coisas futuras, depende de vários fatores algo assim acontecer, seria uma honra jogar no meu estado e ajudar no crescimento do futebol feminino no Espírito Santo. No momento estou de férias, tenho contrato com o Corinthians e seguirei certamente por mais uma temporada no clube. Quero ajudar o clube a alcançar mais feitos na próxima temporada e quem sabe seguir para marcar o nome na história também.