Em boa fase no Corinthians, capixaba Carol Tavares mira Seleção Brasileira

A lateral-direita Carol Tavares é o grande nome do futebol feminino capixaba no momento. Natural de Cariacica, a defensora começou a carreira no América Mineiro e logo teve destaque, sendo transferida para a Ferroviária-SP no ano seguinte. Lá, atuou em 174 partidas, chamando a atenção do Corinthians, clube que defende atualmente.
A jogadora faz questão de falar para todos que é capixaba, e afirma que tem orgulho do estado aonde nasceu.
A atleta do Espírito Santo concedeu entrevista exclusiva para a reportagem de A Gazeta, onde comentou sobre a situação atual da carreira - o Clube Paulista, onde atua, conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Paulista e Libertadores, além de comentar sobre a possibilidade de convocação para a Seleção Brasileira e o que pensa para o futuro do futebol capixaba. Confira a entrevista completa abaixo.
O que você acredita que deve ser feito para que os clubes do Espírito Santo possam se desenvolver melhor?
Acredito que falta investimento, e talvez um pouco de carinho dos empresários e clubes também, de querer investir no futebol capixaba. Temos muitos talentos, tanto no masculino, quanto no feminino, mas sabemos que sem investimento é impossível a coisa dar certo. Temos clubes de relevância no estado, porém não tem a alavancagem que seria necessária para que o futebol capixaba possa crescer. Talento temos de monte, mas precisam ser expostos e ter oportunidade de se desenvolver dentro do nosso estado.
Qual a sua avaliação da temporada do Corinthians, onde vocês conquistaram muitos títulos e desempenharam um bom futebol? A que você atribui essas conquistas do clube em 2023?
A avaliação é a melhor possível. O que o Corinthians fez nesse ano de 2023 foi marcante, acredito que seja muito difícil algum outro time ter um desempenho tão bom quanto esse que tivemos. Foram 4 competições e 4 títulos conquistados, com um elenco muito bom e com consistência durante toda a temporada, isso é um feito histórico! E acredito que podemos atribuir todo esse desempenho ao trabalho como um todo, desde a direção, staff, pessoas que cuidam do nosso dia a dia, e nós atletas né. Todos trabalhamos muito para que tudo funcione da melhor maneira possível, o Corinthians tem um profissionalismo muito bem estruturado, isso faz com que todos tenham tranquilidade para desempenhar o melhor na sua área dentro do clube!
Agora o Arthur Elias também é treinador da Seleção Brasileira. Qual a sua expectativa para o trabalho dele no Brasil?
O Arthur é um grande treinador, inteligente, esperto e muito bom no que faz. Tenho certeza que ele vai desempenhar muito bem o seu papel na Seleção, obviamente será necessário ter paciência e tempo para ele, pois chegou recentemente lá, mas creio que ele terá grandes resultados e fará um ótimo trabalho à frente da nossa Seleção!
Acredita que é possível sonhar com uma convocação no futuro? O fato do Arthur te conhecer gera maiores esperanças?
Claro. A partir do momento que a gente atinge um nível alto no futebol brasileiro e num clube de tamanho e expressão como é o Corinthians, faz com que a gente sempre pense que pode chegar na Seleção. Seguimos trabalhando para que um dia esse momento chegue. Creio que o Arthur dará chances para quem merecer. Claro que ele me conhece, trabalhei com ele, porém tudo depende do meu desempenho no clube. Certamente se eu estiver realizando bons jogos no Corinthians e o Arthur entender que eu mereça ter uma oportunidade na Seleção, eu ficarei muito feliz. Uma coisa leva a outra.
Pensa em voltar ao estado ao final da carreira ou nos últimos momentos para ajudar o futebol capixaba a crescer? Quais são os próximos passos?
Ainda falar em voltar ao estado para jogar é muito cedo, ainda não temos times estruturados no futebol feminino, mas óbvio que se um dia a nossa estrutura melhorar e os clubes começarem a investir mais e surgirem times bons e competitivos, eu possa jogar por algum clube do estado. Porém, são coisas futuras, depende de vários fatores algo assim acontecer, seria uma honra jogar no meu estado e ajudar no crescimento do futebol feminino no Espírito Santo. No momento estou de férias, tenho contrato com o Corinthians e seguirei certamente por mais uma temporada no clube. Quero ajudar o clube a alcançar mais feitos na próxima temporada e quem sabe seguir para marcar o nome na história também.