Em boa fase no Corinthians, capixaba Carol Tavares mira Seleção Brasileira

A avaliação é a melhor possível. O que o Corinthians fez nesse ano de 2023 foi marcante, acredito que seja muito difícil algum outro time ter um desempenho tão bom quanto esse que tivemos. Foram 4 competições e 4 títulos conquistados, com um elenco muito bom e com consistência durante toda a temporada, isso é um feito histórico! E acredito que podemos atribuir todo esse desempenho ao trabalho como um todo, desde a direção, staff, pessoas que cuidam do nosso dia a dia, e nós atletas né. Todos trabalhamos muito para que tudo funcione da melhor maneira possível, o Corinthians tem um profissionalismo muito bem estruturado, isso faz com que todos tenham tranquilidade para desempenhar o melhor na sua área dentro do clube!