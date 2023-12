Invenstindo

Porto Vitória anuncia projeto de construção do Centro de Treinamento

Clube da Capital divulgou que vai construir um CT de aproximadamente 130.000 m², com estrutura de ponta para a base e o profissional

A ideia do Porto Vitória é fazer do novo CT a sede administrativa do clube. (Porto Vitória/Divulgação)

A venda do zagueiro Natan do RB Bragantino ao Napoli, em agosto de 2023, por cerca de R$ 53 milhões, foi muito boa para o Porto Vitória. O jogador integrou as categorias de base do clube, que detinha 18% dos direitos econômicos do atleta. Isso rendeu aproximadamente R$ 9 milhões para os cofres do clube. Juntando com o valor obtido na venda do Flamengo para o Massa Bruta em 2016, a equipe da Capital faturou cerca de R$ 12 milhões ao todo.

A transação citada é apenas mais um exemplo de como um conjunto de movimentações e investimentos estão colocando o Porto Vitória em um patamar diferenciado no futebol capixaba. E colhendo o fruto deste trabalho, a diretoria, que já tinha projetado que os recursos da venda de Natan seriam usados para investimentos no clube, agora divulga o projeto de centro de treinamento para atender as categorias de base e a equipe profissional. Nesta semana, o Porto Vitória divulgou em suas redes sociais o projeto de construção do CT, que será na Rodovia Audifax Barcelos, em um terreno de 130.000 m². O espaço vai conter 42 suítes, com 3 camas em cada uma, academia, cozinha industrial, sala para fisioterapia e academia.

Além disso, serão cinco campos, sendo quatro com medidas oficiais padrão Fifa e o espaço também será a sede administrativa do clube. Neste ano, o clube recebeu o selo de clube formador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e com isso se tornou o único clube capixaba a ter esse título no Espírito Santo.

Segundo o presidente do clube, Vinícius Coelho, o valor estimado do investimento é de R$ 18 milhões. “Esta é mais uma conquista do Porto Vitória, que investe e acredita no futebol capixaba. Nosso objetivo é muito claro, que é oferecer a estrutura de alta qualidade para que as categorias de base se desenvolvam e o elenco profissional consiga chegar em competições de nível nacional”, afirma.

Conhecida por ser a melhor base do estado, o Porto manteve a tradição e conquistou diversos títulos nas principais competições. Do Sub-11 ao Sub-20, todas as categorias foram campeãs ou do Campeonato Capixaba, ou da Copa Espírito Santo. Além disso, o Sub-20 do clube conquistou a classificação para a Copa SP de Futebol Jr e vai representar o estado na competição de base mais importante do país.

