AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Invenstindo

Porto Vitória anuncia projeto de construção do Centro de Treinamento

Clube da Capital divulgou que vai construir um CT de aproximadamente 130.000 m², com estrutura de ponta para a base e o profissional

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2023 às 13:26
A ideia do Porto Vitória é fazer do novo CT a sede administrativa do clube
A ideia do Porto Vitória é fazer do novo CT a sede administrativa do clube Crédito: Porto Vitória/Divulgação
A venda do zagueiro Natan do RB Bragantino ao Napoli, em agosto de 2023, por cerca de R$ 53 milhões, foi muito boa para o Porto Vitória. O jogador integrou as categorias de base do clube, que detinha 18% dos direitos econômicos do atleta. Isso rendeu aproximadamente R$ 9 milhões para os cofres do clube. Juntando com o valor obtido na venda do Flamengo para o Massa Bruta em 2016, a equipe da Capital faturou cerca de R$ 12 milhões ao todo.
A transação citada é apenas mais um exemplo de como um conjunto de movimentações e investimentos estão colocando o Porto Vitória em um patamar diferenciado no futebol capixaba. E colhendo o fruto deste trabalho, a diretoria, que já tinha projetado que os recursos da venda de Natan seriam usados para investimentos no clube, agora divulga o projeto de centro de treinamento para atender as categorias de base e a equipe profissional. Nesta semana, o Porto Vitória divulgou em suas redes sociais o projeto de construção do CT, que será na Rodovia Audifax Barcelos, em um terreno de 130.000 m². O espaço vai conter 42 suítes, com 3 camas em cada uma, academia, cozinha industrial, sala para fisioterapia e academia.
Além disso, serão cinco campos, sendo quatro com medidas oficiais padrão Fifa e o espaço também será a sede administrativa do clube. Neste ano, o clube recebeu o selo de clube formador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e com isso se tornou o único clube capixaba a ter esse título no Espírito Santo. 
Segundo o presidente do clube, Vinícius Coelho, o valor estimado do investimento é de R$ 18 milhões. “Esta é mais uma conquista do Porto Vitória, que investe e acredita no futebol capixaba. Nosso objetivo é muito claro, que é oferecer a estrutura de alta qualidade para que as categorias de base se desenvolvam e o elenco profissional consiga chegar em competições de nível nacional”, afirma.
Conhecida por ser a melhor base do estado, o Porto manteve a tradição e conquistou diversos títulos nas principais competições. Do Sub-11 ao Sub-20, todas as categorias foram campeãs ou do Campeonato Capixaba, ou da Copa Espírito Santo. Além disso, o Sub-20 do clube conquistou a classificação para a Copa SP de Futebol Jr e vai representar o estado na competição de base mais importante do país. 

Veja Também

Em boa fase no Corinthians, capixaba Carol Tavares mira Seleção Brasileira

Aloísio, ex-Real Noroeste e Vitória, é anunciado pelo Rio Branco

Abuda cita relação com Rodrigo César como fator para acerto com o Vitória

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Futebol Futebol Capixaba Serra Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Interdição altera trânsito no bairro Linhares V a partir de segunda-feira
Imagem de destaque
Justiça condena Flordelis a indenizar em R$ 200 mil pai e irmã de pastor morto em 2019
Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex
Presidente afastado da Apex diz que está dedicado a preservar a companhia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados