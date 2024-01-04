Nova Venécia é goleado pelo Água Santa na estreia da Copinha 2024

O Nova Venécia soi superado por 4 a 0 pelo Água Santa na estreia da Copinha Crédito: Reprodução/Youtube FPF

Anfitrião do Grupo 26, o Água Santa estreou com vitória na Copa SP de Futebol Júnior 2024. Na noite desta quinta-feira, o Netuno goleou o Nova Venécia, do Espírito Santo, por 4 a 0, no jogo de abertura da chave, que tem sede no estádio Inamar, na cidade de Diadema.

O Água Santa dominou o jogo e definiu o resultado ainda no primeiro tempo, quando abriu 3 a 0 com Gabriel Mendes, Jonata Santos e Jairkon Cruz. Na etapa final, Breno Liborge completou a goleada.

Com a vitória, o Água Santa soma três pontos e lidera o Grupo 26. Derrotado, o Nova Venécia não pontua e fica na lanterna. Ainda na noite desta quinta-feira, Santos e Remo fazem o outro jogo da chave. Ao final das três rodadas, os dois melhores classificados avançam para a segunda fase.

O jogo

A partida, disputada sob chuva, em Diadema, começou com as duas equipes jogando no ataque. Donos da casa, o Água Santa marcava melhor e dificultava a saída de bola do Nova Venécia. Aos nove minutos, o goleiro Carlos, pressionado por Jonata Santos, saiu errado com os pés e, de cobertura, Gabriel Mendes, abriu o placar.

O Nova Venécia soi superado por 4 a 0 pelo Água Santa na estreia da Copinha Crédito: Reprodução/Youtube FPF

O time capixaba sentiu o golpe, o Netuno foi para cima e, três minutos depois, chegou ao segundo gol. Em uma jogada pela esquerda, Jonata Santos passou pela marcação, entrou na área e finalizou na saída do goleiro Carlos. O terceiro gol saiu apenas aos 45 minutos, quando Marcelo cruzou da esquerda e o atacante Jairkon Cruz fuzilou para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o Água Santa seguiu melhor e, nos primeiros 15 minutos, teve duas boas chances de ampliar mais a vantagem, em lances com João Pedro e Felipe Mandarino. Após o ímpeto inicial, o Netuno passou a administrar o resultado e, apenas aos 35 minutos, definiu o placar, com Breno Liborge, que completou um cruzamento da direita de Filipe Dahora.