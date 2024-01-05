Vitória vai ampliar capacidade do Salvador Costa para cinco mil pessoas

Até o final do ano, a meta do Vitória é aumentar a capacidade do Salvador Costa para 5 mil pessoas Crédito: Divulgação/Vitória FC

O ano de 2024 é de recomeço para o Vitória. O clube disputou competições nacionais em 2023, como a Série D e a Copa do Brasil, mas por conta do desempenho no Campeonato Capixaba do mesmo ano, não conseguiu vaga para os respectivos torneios na atual temporada, restando apenas a disputa das competições estaduais (Capixabão e Copa Espírito Santo).

Além disso, o Alvianil está de cara nova. O mandato do presidente Rodolfo do Carmo chegou ao fim e o dirigente deu lugar a José Augusto Mattos, o Guto, que já tomou posse e está em exercício da função. A primeira grande medida da nova diretoria é um sonho antigo do clube: o estádio Salvador Costa vai receber uma obra de ampliação e a capacidade será aumentada para 5 mil pessoas.

A intenção da reforma é clara: possibilitar que o Vitória possa mandar partidas decisivas em casa, como uma eventual final de Capixabão, competição que tem início no próximo dia 18 de janeiro, que o clube possa disputar no futuro - o regulamento da competição prevê que o palco das finais devem comportar no mínimo cinco mil pessoas sentadas.

Nova diretoria e conselho deliberativo e fiscal do Vitória Crédito: Breno Coelho

"Esse é mais um sonho antigo da diretoria que estamos realizando. Com isso, vamos poder fazer as finais de Campeonato Capixaba dentro de Bento Ferreira e poderemos proporcionar maior conforto para o torcedor alvianil" José Augusto Mattos - Presidente do Vitória

As obras estão programadas para começar no dia 8 de janeiro e o projeto já está aprovado pela Prefeitura. A nova disposição do estádio será em formato de "U", com uma arquibancada posicionada atrás de um dos gols e outra até a metade do campo no lado oposto da atual arquibancada única do Salvador.

A estrutura será toda feita em alvenaria e os assentos serão cimentados, da mesma forma que a atual arquibancada do estádio. O clube descartou a utilização de estruturas metálicas no projeto, que será custeado de forma integral por membros da diretoria Alvianil.

Novo patrocínio

Além da obra de ampliação, o Vitória anunciou mais uma novidade. Agora o clube é patrocinado pelo Supermercados BH, rede varejista mineira que patrocina grandes clubes do Brasil. O anúncio foi feito na noite da última quarta-feira (3) através das redes sociais do clube.

"A rede Supermercados BH é o mais novo patrocinador do Vitória Futebol Clube. A empresa mineira, quinta maior rede do Brasil, desembarcou recentemente no ES e já conta com lojas em 10 cidades capixabas. Juntos, esperamos construir uma história de sucesso!"