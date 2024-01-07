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Eliminação precoce

Nova Venécia é goleado pelo Santos e perde a segunda seguida na Copinha

Clube capixaba voltou a sofrer nas mãos dos times paulistas, desta vez para o forte Santos; time da Vila venceu pelo placar de 7 a 0
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

07 jan 2024 às 19:26

Publicado em 07 de Janeiro de 2024 às 19:26

Futebol
O Nova Venécia perdeu de 7 a 0 do Santos na Copa SP Crédito: Reprodução/Twitter
A campanha até aqui do Nova Venécia na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024 ganhou um novo episódio e o final dele foi pior do que o primeiro. Debutando na competição, o time capixaba havia perdido por 4 a 0 para o Água Santa na estreia, e neste domingo (7) foi goleado por 7 a 0 para o Santos. A derrota significou a eliminação do clube no torneio. 
A situação do time capixaba é tão ruim, que sequer marcou gol enquanto a defesa já levou 11. Com o resultado adverso, o clube que tem o atacante Richarlison como sócio amarga a lanterna do grupo 26, sem nenhum ponto. O Leão volta a campo na quarta-feira (10), diante do Remo (PA), que também acumula duas derrotas.

O jogo

O Santos dominou o primeiro tempo da partida em Diadema, com bastante facilidade para tocar a bola no campo de ataque, principalmente pelos lados. JP Chermont, Bontempo e Miguelito foram alguns dos que ajudaram o Peixe a avançar, mas foi do artilheiro Enzo Monteiro o gol da vitória parcial, de cabeça, depois de boa jogada pelo lado esquerdo. O Nova Venécia tentou se defender apenas e, por isso, não conseguiu ter boas chances no ataque.
Na etapa complementar, o time santista deslanchou. Pesou a favor o fato de ter um jogador a mais em campo. Miguelito e Hyan duas vezes cada, Diego e Souza anotaram os gols da garotada da Vila Belmiro.

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