Rio Branco lança uniformes para a temporada 2024

Rio Branco apresentou uniformes 1 e 2 da temporada 2024 Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco

Acabou o mistério. O Rio Branco anunciou os novos uniformes da temporada 2024 nesta quarta-feira (17) pelas redes sociais do clube. O modelo, o primeiro lançado após a mudança do clube para a SAF, traz elementos tradicionais, mas com detalhes específicos que simbolizam o novo momento vivido pelo clube. A estreia será já nesta quinta-feira (18), na abertura do Campeonato Capixaba, diante do Porto Vitória.

Batizada como “A camisa que nos une”, o novo uniforme já está à venda na loja online do clube (loja.riobrancoes.com.br) e também estarão à venda no Estádio Kleber Andrade, em dias de jogo do clube.

Camisa 1

O uniforme principal do Capa-Preta conta com as tradicionais cinco listras verticais que desta vez também estão nas costas, diferente dos anos anteriores. Além disso, a camisa traz novidades como a marca d'água estilizada em toda parte preta nas costas e na frente, bem como o símbolo do clube na nuca e elementos dourados na gola e na manga.

Camisa 2

A camisa 2, diferentemente das últimas temporadas, é inteiramente branca, semelhante aos modelos clássicos dos anos 1970 e 1980.

A camisa que nos une

O novo uniforme do Rio Branco tem como slogan "A camisa que nos une", simbolizando a nova fase que o clube vive em sua história. “Inspirados no sentimento que só o torcedor capa-preta possui, os novos uniformes da temporada 2024 simbolizam o início de um ano histórico e trazem o conceito de união. É esta união das torcidas, das famílias, do povo capixaba, que vai nos mover em novos desafios”, publicou o Rio Branco em suas redes sociais.

“É hora de unir o Espírito Santo inteiro para torcer pelo maior símbolo do futebol capixaba. É hora de olhar para o futuro, sem esquecer do passado. É hora de torcermos juntos, de vibrar, se apaixonar. É hora de vestir a #CamisaQueNosUne”, finalizou a publicação.