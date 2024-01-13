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ES perde para o Paraná e fica com o vice da Taça das Favelas

Seleção Capixaba foi derrotada pela equipe do Paraná por 2 a 1 na decisão da etapa nacional da competição, realizada no estádio Canindé, em São Paulo
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

13 jan 2024 às 17:25

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 17:25

A Seleção Capixaba ficou com o vice-campeonato da Taça das Favelas
A Seleção Capixaba ficou com o vice-campeonato da Taça das Favelas Crédito: Globo/Reprodução
Não deu para os nossos guerreiros. A Seleção Capixaba foi derrotada pela Seleção do Paraná por 2 a 1 e ficou com o vice-campeonato da Taça das Favelas. A partida, que aconteceu na tarde deste sábado (13) no estádio Canindé, em São Paulo, foi a decisão da etapa nacional da competição. 
O time capixaba encerrou uma campanha histórica. O estado avançou pela primeira vez para a fase nacional e já conseguiu chegar até a final, eliminando a Seleção de São Paulo, campeã da Taça das Favelas em 2022, durante o caminho até a decisão. 

O jogo

A partida não começou bem para os capixabas. Logo aos 5 minutos de jogo, Nico, da Seleção do Paraná, abriu o placar com um belo chute de fora da área, indefensável para o goleiro Arthur. Depois do gol, os paranaenses tinham o controle do jogo e o Espírito Santo não conseguia ser perigoso.
No segundo tempo as coisas mudaram. A Seleção Capixaba conseguiu equilibrar as ações e chegou ao empate aos 15 minutos, com um gol de cabeça de Marcelinho. Pena que a alegria durou pouco – o Paraná retomou a liderança do placar pouco tempo depois, aos 20 minutos, em cobrança de pênalti marcada por Kaio, que deu os números finais à partida. 

Carreata para receber a Seleção Capixaba

Apesar da derrota, a Central Única das Favelas do Espírito Santo (Cufa-ES) confirmou que três carros do Corpo de Bombeiros vão levar a delegação do Espírito Santo do Aeroporto de Vitória até a pracinha de Porto de Santana, em Cariacica, passando pela Terceira Ponte e seguindo pela Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, em direção a Cariacica. O voo do time capixaba tem desembarque previsto para às 18h50 deste domingo (14). 

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