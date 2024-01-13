ES perde para o Paraná e fica com o vice da Taça das Favelas

A Seleção Capixaba ficou com o vice-campeonato da Taça das Favelas Crédito: Globo/Reprodução

Não deu para os nossos guerreiros. A Seleção Capixaba foi derrotada pela Seleção do Paraná por 2 a 1 e ficou com o vice-campeonato da Taça das Favelas. A partida, que aconteceu na tarde deste sábado (13) no estádio Canindé, em São Paulo , foi a decisão da etapa nacional da competição.

O time capixaba encerrou uma campanha histórica. O estado avançou pela primeira vez para a fase nacional e já conseguiu chegar até a final, eliminando a Seleção de São Paulo, campeã da Taça das Favelas em 2022, durante o caminho até a decisão.

O jogo

A partida não começou bem para os capixabas. Logo aos 5 minutos de jogo, Nico, da Seleção do Paraná, abriu o placar com um belo chute de fora da área, indefensável para o goleiro Arthur. Depois do gol, os paranaenses tinham o controle do jogo e o Espírito Santo não conseguia ser perigoso.

No segundo tempo as coisas mudaram. A Seleção Capixaba conseguiu equilibrar as ações e chegou ao empate aos 15 minutos, com um gol de cabeça de Marcelinho. Pena que a alegria durou pouco – o Paraná retomou a liderança do placar pouco tempo depois, aos 20 minutos, em cobrança de pênalti marcada por Kaio, que deu os números finais à partida.

Carreata para receber a Seleção Capixaba