Porto Vitória vence o Carajás e se despede com vitória da Copinha

O Porto Vitória foi um dos representantes capixabas na Copinha 2024 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Porto Vitória e Carajás fizeram o jogo dos eliminados do Grupo 7, da Copa SP de Futebol Júnior 2024. Ao final da partida, o time capixaba foi quem se despediu com um bom resultado, ao derrotar os paraenses, por 2 a 1, na tarde desta terça-feira, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara.

O time capixaba fez o placar ainda no primeiro tempo da partida, quando marcou os dois gols com Lucas Titol e Natã. O Porto ainda acertou duas vezes a trave do goleiro Marcos Vinícius. No fim da partida, Hiali descontou para o Carajás.

Com o resultado, o Porto Vitória encerrou a sua participação na Copinha com três pontos somados - uma vitória e duas derrotas - e na terceira colocação do Grupo 7. Já o Carajás dá adeus ao torneio sem pontuar e na lanterna da chave.

O jogo

Sem mais chances de classificação, Porto Vitória e Carajás fizeram um jogo aberto, desde o apito inicial. Com mais atitude, o time capixaba criou as principais chances da primeira etapa e conseguiu construir uma boa vantagem no placar. Depois de acertar o travessão, aos 13 minutos, Natã escorou uma bola para Lucas Titol fazer o primeiro gol do Porto, aos 26 minutos. O Verdão da Capital seguiu melhor na partida e, aos 44, ampliou com Natã, de cabeça, em uma falta sofrida por Titol e cobrada por Breno.

Na volta do intervalo, o Porto seguiu superior e quase chegou ao terceiro gol, aos três minutos, quando o lateral Breno cobrou uma falta e acertou o travessão. Com uma boa vantagem, o Porto Vitória administrou o resultado até aos 45 minutos, quando Hiarli diminuiu para o Carajás, após uma cobrança de falta ensaiada.