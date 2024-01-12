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De Cariacica

Jovens do ES vão em busca de sonhos e do título da Taça das Favelas em SP

Arthur, João Vitor e Thiago são três dos vinte atletas que representam o Espírito Santo na decisão do título da etapa nacional da competição, no Estádio do Canindé, neste sábado (13)
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

12 jan 2024 às 20:23

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 20:23

Ser um jogador de futebol é o grande sonho de diversos jovens no mundo todo. No Brasil, muitos dedicam as vidas em busca de uma oportunidade de atuar em um grande clube. É o caso de Arthur, João Vitor e Thiago, que fazem parte da Seleção Capixaba de futebol masculino na Taça das Favelas. 
Eles disputam a grande final da etapa nacional do torneio neste sábado (12), no Estádio Canindé, em São Paulo. A partida, que será transmitida pela TV Gazeta a partir das 16h, é um momento muito importante para os atletas, que desde crianças correm atrás do objetivo com muito suor.
O embarque já foi repleto de emoção, para muitos deles a primeira vez em um avião. Coisa simples para uma parcela das pessoas, mas que pare estes jovens tem um significado especial. Conheça um pouco da história deles no vídeo acima.

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