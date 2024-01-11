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Decisão

Seleção Capixaba na expectativa pela final nacional da Taça das Favelas em SP

Equipe masculina do Espírito Santo vai enfrentar a Seleção do Paraná valendo o título do torneio, que será disputada no Estádio Canindé, na capital paulista, neste sábado (13), com transmissão da TV Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2024 às 17:40

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 17:40

É a primeira vez que o Espírito Santo disputa a fase nacional da Taça das Favelas
É a primeira vez que o Espírito Santo disputa a fase nacional da Taça das Favelas Crédito: Marcos dos Santos
Está chegando. No próximo sábado (13), a Seleção Capixaba masculina de futebol enfrenta a Seleção do Paraná em busca do título da etapa nacional da Taça das Favelas, organizado pela Central Única das Favelas (Cufa). A grande final será em São Paulo, no tradicional Estádio Canindé, às 15h30, com transmissão ao vivo pela TV Gazeta.
Conquistar o troféu é um grande sonho para os atletas, mas também para o estado, visto que é a primeira vez em que o Espírito Santo chega até a etapa nacional. No mata-mata, os capixabas derrotaram adversários difíceis e eliminaram a atual campeã, São Paulo, detalhes que tornam a campanha da equipe ainda mais histórica.
Para o presidente estadual da Cufa, Gabriel Nadipeh, o esporte capixaba vive um momento histórico.
"Temos uma seleção classificada para uma grande final nacional em um campeonato que contou com seleções de Estados já consagrados no esporte. O nosso Estado, através dos meninos que vieram de territórios de alta vulnerabilidade, estudantes de escolas públicas e que enfrentam no dia a dia todo o tipo de adversidade, mostra mais uma vez a importância do investimento em projetos como a Taça das Favelas, que revela sonhos", conta.
Ao todo, 20 atletas e três membros da comissão técnica se preparam para a grande final pelo título nacional. "A preparação tem sido intensa e estratégica para enfrentar o Paraná, e tivemos, além disso, jogos técnicos e amistosos contra outras equipes para estimular ainda mais as capacidades técnicas, emocionais e mentais dos jogadores", destaca Gabriel.

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