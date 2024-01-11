Seleção Capixaba na expectativa pela final nacional da Taça das Favelas em SP

É a primeira vez que o Espírito Santo disputa a fase nacional da Taça das Favelas Crédito: Marcos dos Santos

Está chegando. No próximo sábado (13), a Seleção Capixaba masculina de futebol enfrenta a Seleção do Paraná em busca do título da etapa nacional da Taça das Favelas, organizado pela Central Única das Favelas (Cufa). A grande final será em São Paulo, no tradicional Estádio Canindé, às 15h30, com transmissão ao vivo pela TV Gazeta.

Conquistar o troféu é um grande sonho para os atletas, mas também para o estado, visto que é a primeira vez em que o Espírito Santo chega até a etapa nacional. No mata-mata, os capixabas derrotaram adversários difíceis e eliminaram a atual campeã, São Paulo, detalhes que tornam a campanha da equipe ainda mais histórica.

Para o presidente estadual da Cufa, Gabriel Nadipeh, o esporte capixaba vive um momento histórico.

"Temos uma seleção classificada para uma grande final nacional em um campeonato que contou com seleções de Estados já consagrados no esporte. O nosso Estado, através dos meninos que vieram de territórios de alta vulnerabilidade, estudantes de escolas públicas e que enfrentam no dia a dia todo o tipo de adversidade, mostra mais uma vez a importância do investimento em projetos como a Taça das Favelas, que revela sonhos", conta.