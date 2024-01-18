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Tudo que você precisa saber sobre o Campeonato Capixaba 2024

A principal competição do Espírito Santo começa nesta quinta-feira (18); A Gazeta reuniu as principais informações sobre as 10 equipes do Capixabão
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

17 jan 2024 às 22:14

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 22:14

Rio Branco, Desportiva e Vitória investiram e são favoritos a brigar pelo título
Rio Branco, Desportiva e Vitória investiram e são favoritos a brigar pelo título Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco; Miquimba Fotos/Desportiva e Aron Ribas/Studio Ribas
O Campeonato Capixaba vai começar. A competição mais aguardada do Estado tem o pontapé inicial nesta quinta-feira (18), com o duelo entre Porto Vitória e Rio Branco, no estádio Robertão, Serra, às 19h. Serão 10 equipes que vão entrar em campo para buscar o tão sonhado título estadual em 2024. 
Para a temporada serão muitas novidades e atrações que fazem com que a expectativa seja de um dos campeonatos mais disputados da história. Com a criação das SAF´s e times tradicionais se reforçando, o Capixabão promete entregar emoção até o final. Por isso, fizemos um resumo das movimentações de cada equipe e o que você pode esperar delas ao longo do torneio. Confira abaixo.

Rio Branco

Novos uniformes do Rio Branco para a temporada 2024
Edinho, Kieza e Ferrugem são alguns dos nomes de peso que o Capa-Preta trouxe para 2024 Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco
Começando pelo maior campeão capixaba: o Rio Branco investiu pesado para esta temporada. No primeiro ano em que o clube inicia como uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Capa-Preta montou uma equipe recheada de atletas renomados no futebol brasileiro.
Nomes como Kieza, Ferrugem, Bruno Cosendey e Maranhão reforçam o Brancão. Além deles, o clube trouxe jogadores com experiência e destaque no futebol capixaba como Edinho, Carlos Vitor, Matheus Costa e Neguete. Todos comandados por Rodrigo César, jovem treinador campeão das duas últimas edições da Copa Espírito Santo. 

Desportiva

A Desportiva apostou em um elenco jovem e com experiência fora do estado
A Desportiva apostou em um elenco jovem e com experiência fora do Estado Crédito: Desportiva/Divulgação
Segundo maior campeão capixaba, a Desportiva Ferroviária é outro clube que se tornou SAF em 2023. Um dos investidores e gestor do clube é o ídolo Sávio, revelado nas categorias de base da Locomotiva Grená. Para o Capixabão, a aposta foi em jogadores jovens (a média de idade do grupo é de aproximadamente 25 anos) e com experiência em campeonatos de outros Estados, como Pernambuco e Santa Catarina.
A grande contratação da Tiva para o estadual foi o experiente atacante Victor Rangel, que já atuou pelo clube no passado e tem passagens por equipes tradicionais como Botafogo, Grêmio, Bahia e América-MG. O comandante da equipe é Emerson Nunes, que já treinou Sport, Chapecoense, Ituano e trabalhou com Sávio no Avaí.

Vitória

Vitória teve uma grande reformulação no elenco e na comissão técnica
Vitória teve uma grande reformulação no elenco e na comissão técnica Crédito: Clara Fafá/Vitória FC
O Alvianil passou por uma grande reformulação em 2024. Dos atletas que vão disputar o Campeonato Capixaba, apenas cinco fizeram parte do elenco no ano passado, onde o clube disputou a Copa do Brasil e a Série D. Sem calendário nacional nesta temporada, o Vitória recalculou a rota e trouxe nomes de peso para tentar buscar o título, e assim voltar a disputar o Brasileiro. 
O clube manteve jogadores com muita identificação com a torcida, como Carlinhos, João Paulo e Gabriel Fernandes, e trouxe jogadores com experiência nacional, como Abuda, Henan, Wilian Simões e Edson Silva, além de um velho conhecido do futebol capixaba: Dodô Martins, que se destacou no Nova Venécia e disputou a última Série D pela Portuguesa-RJ.
Fora das quatro linhas, o Vitória trouxe o Gerente de Futebol, Lucian Barros, e o treinador Cássio Barros, ambos com um trabalho de destaque no Leão do Norte. 

Porto Vitória

Capixabão
Na preparação para o Estadual, o Porto Vitória venceu o Estrela do Norte em jogo-treino Crédito: Juliana Moreira
O Porto Vitória chega ao Campeonato Capixaba completamente renovado. Com inúmeras contratações estreantes no torneio, o clube da capital é uma das incógnitas da Série A estadual. As mudanças surgem inclusive na comissão técnica, que terá novo comandante.
O atacante Eltinho, de 35 anos, vindo do futebol catarinense, é figura mais respeitada do elenco. O centroavante tem rodagem internacional e já atuou no Espírito Santo, pela Desportiva. Alexandre Grasseli será o responsável pelo comando do Porto Vitória no Campeonato Capixaba. O técnico tem passagens pela base de Vasco e Cruzeiro. Em 2016, treinou o Rio Branco.
O Porto Vitória busca o primeiro título em meio a um cenário difícil. O atacante Edinho, artilheiro capixaba de 2023, saiu do clube. As contratações terão de suprir a ausência do craque.

Real Noroeste

Duzinho vai para mais uma temporada no comando do Real Noroeste
Duzinho vai para mais uma temporada no comando do Real Noroeste Crédito: Guilherme Pannain/Real Noroeste/Foto P2
Atual tricampeão capixaba, o Real Noroeste também mudou bastante o elenco. O clube merengue manteve Tony Ângelo, Victor Salvador, Juninho Potiguar e Piauí, destaques da campanha do título em 2023. Além disso, repatriou o meia Igor Santos, que estava no Vitória e teve passagem de destaque pelo clube de Águia Branca.
Das contratações, destaca-se o goleiro Luiz Chaves, que esteve no acesso do Amazonas para a Série C em 2022, o meia Pedro Pires, revelado nas categorias de base do Flamengo, e o atacante Vinicius Baiano, destaque do Caxias, que foi finalista do Gauchão em 2020.
No entanto, o "principal reforço" é a renovação de Duzinho Reis no comando da equipe. O treinador, que está no clube desde 2019, foi responsável pelo tricampeonato do clube, sendo diversas vezes eleito o melhor técnico da competição.

Serra

Serra vive a expectativa da disputa da Série D em 2024
Serra vive a expectativa da disputa da Série D em 2024 Crédito: Wendrel Vieira/Serra FC
A Cobra-Coral vem embalada em 2024. Após conquistar a Copa Espírito Santo em 2023, o clube vai disputar o Campeonato Brasileiro Série D após cinco anos longe da competição. A base da equipe foi mantida - O goleiro Robert, o lateral Ayrton, os zagueiros Lucas Sérgio e Anderson Calado, o volante Kauê, o meia Zé Gatinha e os atacantes Baianinho e Gugu Vieira renovaram com a equipe.
Além disso, trouxe reforços interessantes como o lateral Cássio, os volantes Damião Reis e Thiago Ramos e o meia Filipinho, que acrescentam qualidade ao forte time do Serra. A grande perda em relação ao ano passado foi o treinador Rodrigo César, que saiu para o Rio Branco após o título da Copa Espírito Santo. Para o lugar dele, o clube trouxe o experiente Erich Bonfim, que estava no Porto Vitória.

Nova Venécia

Nova Venécia vai em busca do título inédito do Capixabão
Nova Venécia vai em busca do título inédito do Capixabão Crédito: Samuel Gomez/Nova Venécia
O Leão do Norte chega no Campeonato Capixaba em um momento complicado fora de campo. Às vésperas da estreia na competição, o diretor de futebol, Tiago Feydit, pediu demissão após o presidente do clube, Antônio Andrade, ter definido a contratação de Vevé como treinador da equipe sem consultá-lo. O comandante vai substituir Badinho, que permanece como auxiliar.
Apesar de tudo, o Nova Venécia fez boas contratações para 2024. Além do meia Celsinho, que teve passagem marcante no Londrina pela Série B, o Leão acertou a vinda do zagueiro Yann Motta, com experiência no futebol internacional, e o volante Denner Barbosa, revelado pelo Corinthians.

Estrela do Norte

Ney Barreto é o grande reforço do Estrela do Norte para o Capixabão
Ney Barreto é o grande reforço do Estrela do Norte para o Capixabão Crédito: Estrela do Norte/Divulgação
Totalmente reformulado, o Estrela do Norte vai em busca do seu segundo título do Campeonato Capixaba. O primeiro foi exatamente há 10 anos, em 2014. O clube apostou na contratação de jogadores com experiência em mercados de fora do ES, como Dija Baiano, ex-Volta Redonda, e Rodrigo Fernandes, revelado pelo Corinthians.
O elenco estrelense também conta com alguns nomes com passagens pelo futebol capixaba. Chegaram o goleiro Bernardo, ex-Serra, e o meia Alex Pixote, ex-Real Noroeste, além do meia Linnick, que retorna ao Estrela. Quem vai comandar o grupo é o técnico Ney Barreto, considerado um dos melhores treinadores do Estado e que ano passado esteve no Vitória na disputa da Série D.

Rio Branco-VN

Rio Branco-VN foi vice-campeão da Série B Capixaba em 2023
Rio Branco-VN foi vice-campeão da Série B Capixaba em 2023 Crédito: Avision Comunicação
Recém-promovido para a primeira divisão, o Rio Branco-VN vai fazer um campeonato de reafirmação na elite do Espírito Santo. O clube manteve uma base da equipe que conquistou o acesso no ano passado e trouxe alguns jogadores com muita experiência no futebol capixaba. 
O Brancão Polenteiro renovou com jogadores como o zagueiro Lucas Tavares, o volante Canário e o meia Arthur Faria, e acertou as contratações dos volantes Henrique Tiririca e Gabriel Jordan, do meia Willian Bersan e do atacante Marcudinho, velho conhecido da torcida.
O treinador será Rafael Soriano, que retorna ao futebol capixaba após ser suspenso por agredir uma assistente em 2022. Ele substitui o técnico Antônio Carlos Roy, que fez toda a pré-temporada, mas precisou se desligar por questões familiares. 

Jaguaré

Jaguaré está de volta a elite do futebol capixaba
Jaguaré está de volta a elite do futebol capixaba Crédito: Jaguaré/Divulgação
De volta à primeira divisão depois de 14 anos fora, o Jaguaré vai ter que correr atrás do prejuízo. O clube foi um dos últimos a iniciar a pré-temporada e até o momento anunciou poucas contratações. No entanto, quem chega tem muita experiência no futebol capixaba, como os volantes Gil Mineiro e João Firmino, e o meia Bruno Paixão. 
Além deles, os grandes destaques da equipe são o goleiro Paulo Henrique, ex-Vitória e Nova Venécia, e o atacante Matheus Firmino, com passagem pelo Real Noroeste e estava acertado com o Serra no início do ano. Giuliano Pariz volta ao comando de uma equipe de futebol desde 2022, último ano em que esteve empregado. Curiosamente, a equipe que dirigiu foi o Jaguaré na ocasião.

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