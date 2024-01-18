Tudo que você precisa saber sobre o Campeonato Capixaba 2024

Rio Branco, Desportiva e Vitória investiram e são favoritos a brigar pelo título Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco; Miquimba Fotos/Desportiva e Aron Ribas/Studio Ribas

O Campeonato Capixaba vai começar. A competição mais aguardada do Estado tem o pontapé inicial nesta quinta-feira (18), com o duelo entre Porto Vitória e Rio Branco, no estádio Robertão, Serra , às 19h. Serão 10 equipes que vão entrar em campo para buscar o tão sonhado título estadual em 2024.

Para a temporada serão muitas novidades e atrações que fazem com que a expectativa seja de um dos campeonatos mais disputados da história. Com a criação das SAF´s e times tradicionais se reforçando, o Capixabão promete entregar emoção até o final. Por isso, fizemos um resumo das movimentações de cada equipe e o que você pode esperar delas ao longo do torneio. Confira abaixo.

Rio Branco

Edinho, Kieza e Ferrugem são alguns dos nomes de peso que o Capa-Preta trouxe para 2024 Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco

Começando pelo maior campeão capixaba: o Rio Branco investiu pesado para esta temporada. No primeiro ano em que o clube inicia como uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Capa-Preta montou uma equipe recheada de atletas renomados no futebol brasileiro.

Nomes como Kieza, Ferrugem, Bruno Cosendey e Maranhão reforçam o Brancão. Além deles, o clube trouxe jogadores com experiência e destaque no futebol capixaba como Edinho, Carlos Vitor, Matheus Costa e Neguete. Todos comandados por Rodrigo César, jovem treinador campeão das duas últimas edições da Copa Espírito Santo.

Desportiva

A Desportiva apostou em um elenco jovem e com experiência fora do Estado Crédito: Desportiva/Divulgação

Segundo maior campeão capixaba, a Desportiva Ferroviária é outro clube que se tornou SAF em 2023. Um dos investidores e gestor do clube é o ídolo Sávio, revelado nas categorias de base da Locomotiva Grená. Para o Capixabão, a aposta foi em jogadores jovens (a média de idade do grupo é de aproximadamente 25 anos) e com experiência em campeonatos de outros Estados, como Pernambuco e Santa Catarina.

A grande contratação da Tiva para o estadual foi o experiente atacante Victor Rangel, que já atuou pelo clube no passado e tem passagens por equipes tradicionais como Botafogo, Grêmio, Bahia e América-MG. O comandante da equipe é Emerson Nunes, que já treinou Sport, Chapecoense, Ituano e trabalhou com Sávio no Avaí.

Vitória

Vitória teve uma grande reformulação no elenco e na comissão técnica Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

O Alvianil passou por uma grande reformulação em 2024. Dos atletas que vão disputar o Campeonato Capixaba, apenas cinco fizeram parte do elenco no ano passado, onde o clube disputou a Copa do Brasil e a Série D. Sem calendário nacional nesta temporada, o Vitória recalculou a rota e trouxe nomes de peso para tentar buscar o título, e assim voltar a disputar o Brasileiro.

O clube manteve jogadores com muita identificação com a torcida, como Carlinhos, João Paulo e Gabriel Fernandes, e trouxe jogadores com experiência nacional, como Abuda, Henan, Wilian Simões e Edson Silva, além de um velho conhecido do futebol capixaba: Dodô Martins, que se destacou no Nova Venécia e disputou a última Série D pela Portuguesa-RJ.

Fora das quatro linhas, o Vitória trouxe o Gerente de Futebol, Lucian Barros, e o treinador Cássio Barros, ambos com um trabalho de destaque no Leão do Norte.

Porto Vitória

Na preparação para o Estadual, o Porto Vitória venceu o Estrela do Norte em jogo-treino Crédito: Juliana Moreira

O Porto Vitória chega ao Campeonato Capixaba completamente renovado. Com inúmeras contratações estreantes no torneio, o clube da capital é uma das incógnitas da Série A estadual. As mudanças surgem inclusive na comissão técnica, que terá novo comandante.

O atacante Eltinho, de 35 anos, vindo do futebol catarinense, é figura mais respeitada do elenco. O centroavante tem rodagem internacional e já atuou no Espírito Santo, pela Desportiva. Alexandre Grasseli será o responsável pelo comando do Porto Vitória no Campeonato Capixaba. O técnico tem passagens pela base de Vasco e Cruzeiro. Em 2016, treinou o Rio Branco.

O Porto Vitória busca o primeiro título em meio a um cenário difícil. O atacante Edinho, artilheiro capixaba de 2023, saiu do clube. As contratações terão de suprir a ausência do craque.

Real Noroeste

Duzinho vai para mais uma temporada no comando do Real Noroeste Crédito: Guilherme Pannain/Real Noroeste/Foto P2

Atual tricampeão capixaba, o Real Noroeste também mudou bastante o elenco. O clube merengue manteve Tony Ângelo, Victor Salvador, Juninho Potiguar e Piauí, destaques da campanha do título em 2023. Além disso, repatriou o meia Igor Santos, que estava no Vitória e teve passagem de destaque pelo clube de Águia Branca.

Das contratações, destaca-se o goleiro Luiz Chaves, que esteve no acesso do Amazonas para a Série C em 2022, o meia Pedro Pires, revelado nas categorias de base do Flamengo, e o atacante Vinicius Baiano, destaque do Caxias, que foi finalista do Gauchão em 2020.

No entanto, o "principal reforço" é a renovação de Duzinho Reis no comando da equipe. O treinador, que está no clube desde 2019, foi responsável pelo tricampeonato do clube, sendo diversas vezes eleito o melhor técnico da competição.

Serra

Serra vive a expectativa da disputa da Série D em 2024 Crédito: Wendrel Vieira/Serra FC

A Cobra-Coral vem embalada em 2024. Após conquistar a Copa Espírito Santo em 2023, o clube vai disputar o Campeonato Brasileiro Série D após cinco anos longe da competição. A base da equipe foi mantida - O goleiro Robert, o lateral Ayrton, os zagueiros Lucas Sérgio e Anderson Calado, o volante Kauê, o meia Zé Gatinha e os atacantes Baianinho e Gugu Vieira renovaram com a equipe.

Além disso, trouxe reforços interessantes como o lateral Cássio, os volantes Damião Reis e Thiago Ramos e o meia Filipinho, que acrescentam qualidade ao forte time do Serra. A grande perda em relação ao ano passado foi o treinador Rodrigo César, que saiu para o Rio Branco após o título da Copa Espírito Santo. Para o lugar dele, o clube trouxe o experiente Erich Bonfim, que estava no Porto Vitória.

Nova Venécia

Nova Venécia vai em busca do título inédito do Capixabão Crédito: Samuel Gomez/Nova Venécia

O Leão do Norte chega no Campeonato Capixaba em um momento complicado fora de campo. Às vésperas da estreia na competição, o diretor de futebol, Tiago Feydit, pediu demissão após o presidente do clube, Antônio Andrade, ter definido a contratação de Vevé como treinador da equipe sem consultá-lo. O comandante vai substituir Badinho, que permanece como auxiliar.

Apesar de tudo, o Nova Venécia fez boas contratações para 2024. Além do meia Celsinho, que teve passagem marcante no Londrina pela Série B, o Leão acertou a vinda do zagueiro Yann Motta, com experiência no futebol internacional, e o volante Denner Barbosa, revelado pelo Corinthians.

Estrela do Norte

Ney Barreto é o grande reforço do Estrela do Norte para o Capixabão Crédito: Estrela do Norte/Divulgação

Totalmente reformulado, o Estrela do Norte vai em busca do seu segundo título do Campeonato Capixaba. O primeiro foi exatamente há 10 anos, em 2014. O clube apostou na contratação de jogadores com experiência em mercados de fora do ES, como Dija Baiano, ex-Volta Redonda, e Rodrigo Fernandes, revelado pelo Corinthians.

O elenco estrelense também conta com alguns nomes com passagens pelo futebol capixaba. Chegaram o goleiro Bernardo, ex-Serra, e o meia Alex Pixote, ex-Real Noroeste, além do meia Linnick, que retorna ao Estrela. Quem vai comandar o grupo é o técnico Ney Barreto, considerado um dos melhores treinadores do Estado e que ano passado esteve no Vitória na disputa da Série D.

Rio Branco-VN

Rio Branco-VN foi vice-campeão da Série B Capixaba em 2023 Crédito: Avision Comunicação

Recém-promovido para a primeira divisão, o Rio Branco-VN vai fazer um campeonato de reafirmação na elite do Espírito Santo. O clube manteve uma base da equipe que conquistou o acesso no ano passado e trouxe alguns jogadores com muita experiência no futebol capixaba.

O Brancão Polenteiro renovou com jogadores como o zagueiro Lucas Tavares, o volante Canário e o meia Arthur Faria, e acertou as contratações dos volantes Henrique Tiririca e Gabriel Jordan, do meia Willian Bersan e do atacante Marcudinho, velho conhecido da torcida.

O treinador será Rafael Soriano, que retorna ao futebol capixaba após ser suspenso por agredir uma assistente em 2022. Ele substitui o técnico Antônio Carlos Roy, que fez toda a pré-temporada, mas precisou se desligar por questões familiares.

Jaguaré

Jaguaré está de volta a elite do futebol capixaba Crédito: Jaguaré/Divulgação

De volta à primeira divisão depois de 14 anos fora, o Jaguaré vai ter que correr atrás do prejuízo. O clube foi um dos últimos a iniciar a pré-temporada e até o momento anunciou poucas contratações. No entanto, quem chega tem muita experiência no futebol capixaba, como os volantes Gil Mineiro e João Firmino, e o meia Bruno Paixão.