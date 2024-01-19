Porto Vitória vence o Rio Branco na estreia do Capixabão 2024

Porto Vitória e Rio Branco duelaram no Robertão, na Serra, e o time mandante saiu vencedor por 1 a 0 Crédito: Laila Pecorari/ Rio Branco

O Porto Vitória derrotou o Rio Branco por 1 a 0 e estreia com vitória no Campeonato Capixaba 2024. Quando a partida se encaminhava para um empate sem gols, o meia Anderson marcou no final do segundo tempo e garantiu os três pontos para a equipe serrana.

Na próxima rodada, o Porto Vitória sai para enfrentar o recém-promovido Jaguaré, na próxima terça-feira (23), às 19h, no estádio Conilon. Um dia depois, na quarta-feira (24), o Rio Branco recebe o maior rival, a Desportiva Ferroviária, no Estádio Kleber Andrade, às 20h.

O jogo

A partida começou agitada. O Rio Branco veio para cima do Porto Vitória visando abrir o placar logo cedo. No entanto, a pressão durou pouco e logo as ações se equilibraram. A equipe mandante da partida estava muito bem postada na defesa e não cedia oportunidades ao Capa-Preta, que só foi assustar no final da primeira etapa em uma chance desperdiçada pelo zagueiro Pedro Botelho.

O segundo tempo começou com os visitantes buscando o ataque novamente. O treinador Rodrigo César promoveu mudanças que fizeram o Rio Branco ter um maior volume de jogo. Já o Porto ficou encurralado e não conseguia incomodar nos contra-ataques.