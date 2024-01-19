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Porto Vitória vence o Rio Branco na estreia do Capixabão 2024

Partida se encaminhava para um empate sem gols, o meia Anderson marcou e deu a vitória por 1 a 0 para a equipe serrana na abertura do Estadual
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

18 jan 2024 às 21:07

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 21:07

Porto Vitória x Rio Branco
Porto Vitória e Rio Branco duelaram no Robertão, na Serra, e o time mandante saiu vencedor por 1 a 0 Crédito: Laila Pecorari/ Rio Branco
O Porto Vitória derrotou o Rio Branco por 1 a 0 e estreia com vitória no Campeonato Capixaba 2024. Quando a partida se encaminhava para um empate sem gols, o meia Anderson marcou no final do segundo tempo e garantiu os três pontos para a equipe serrana.
Na próxima rodada, o Porto Vitória sai para enfrentar o recém-promovido Jaguaré, na próxima terça-feira (23), às 19h, no estádio Conilon. Um dia depois, na quarta-feira (24), o Rio Branco recebe o maior rival, a Desportiva Ferroviária, no Estádio Kleber Andrade, às 20h. 

O jogo

A partida começou agitada. O Rio Branco veio para cima do Porto Vitória visando abrir o placar logo cedo. No entanto, a pressão durou pouco e logo as ações se equilibraram. A equipe mandante da partida estava muito bem postada na defesa e não cedia oportunidades ao Capa-Preta, que só foi assustar no final da primeira etapa em uma chance desperdiçada pelo zagueiro Pedro Botelho.
O segundo tempo começou com os visitantes buscando o ataque novamente. O treinador Rodrigo César promoveu mudanças que fizeram o Rio Branco ter um maior volume de jogo. Já o Porto ficou encurralado e não conseguia incomodar nos contra-ataques.
Apesar disso, a pressão Capa-Preta foi insuficiente para furar a defesa adversária, que ainda viu a equipe serrana marcar o gol da vitória já nos acréscimos, com o meia Anderson finalizando após bate e rebate dentro da área, dando números finais ao jogo. 

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