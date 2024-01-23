Saiba como comprar ingressos para o clássico Rio Branco x Desportiva

Rio Branco e Desportiva começaram o campeonato de formas distintas Crédito: João Brito/Divulgação

O Campeonato Capixaba começou. Todas as 10 equipes já entraram em campo pela maior competição do Espírito Santo. Logo na segunda rodada, teremos um Rio Branco x Desportiva, o maior clássico do estado. A partida será nesta quarta-feira (24), às 20h, no Estádio Kleber Andrade, Cariacica.

As duas equipes estrearam de formas diferentes no campeonato. Enquanto o Rio Branco foi derrotado pelo Porto Vitória por 1 a 0, a Desportiva Ferroviária saiu vitoriosa no confronto contra o Serra, também por 1 a 0, ambas as partidas aconteceram no Robertão, Serra.

Os ingressos para o clássico já estão à venda. Confira os valores e todos os pontos de venda abaixo.

Ingressos Rio Branco x Desportiva

Valor: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Direito a meia-entrada (Rio Branco): estudantes, idosos, doadores de sangue, mulheres, torcedores com camisa do Rio Branco, sócio Time do Povo e cliente Banestes.



Direito a meia-entrada (Desportiva): estudantes, idosos, doadores de sangue, clientes Banestes e mulheres.



Gratuidade (Rio Branco): crianças até 12 anos e sócios Sou Brancão e Legião Capa-preta.



Gratuidade (Desportiva): crianças até 12 anos.

Pontos de Venda

Vitória: Origens: Praia de Camburi (Quiosque K1) e Ícone: Av. Jerônimo Monteiro, 580, Centro



Vila Velha: Origens: Shopping Praia da Costa e Ademar Cunha: Av Sérgio Cardoso, 248, Novo México

Cariacica: Ademar Cunha: Av Expedito Garcia, 771, Campo Grande

Venda online: www.zig.tickets (cartão de crédito/débito, Pix e PicPay).

Os ingressos também serão vendidos na bilheteria do estádio no dia do jogo.

Pontos de acesso