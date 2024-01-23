Saiba como comprar ingressos para o clássico Rio Branco x Desportiva

O Campeonato Capixaba começou. Todas as 10 equipes já entraram em campo pela maior competição do Espírito Santo. Logo na segunda rodada, teremos um Rio Branco x Desportiva, o maior clássico do estado. A partida será nesta quarta-feira (24), às 20h, no Estádio Kleber Andrade, Cariacica.
As duas equipes estrearam de formas diferentes no campeonato. Enquanto o Rio Branco foi derrotado pelo Porto Vitória por 1 a 0, a Desportiva Ferroviária saiu vitoriosa no confronto contra o Serra, também por 1 a 0, ambas as partidas aconteceram no Robertão, Serra.
Os ingressos para o clássico já estão à venda. Confira os valores e todos os pontos de venda abaixo.
Ingressos Rio Branco x Desportiva
Valor: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
- Direito a meia-entrada (Rio Branco): estudantes, idosos, doadores de sangue, mulheres, torcedores com camisa do Rio Branco, sócio Time do Povo e cliente Banestes.
- Direito a meia-entrada (Desportiva): estudantes, idosos, doadores de sangue, clientes Banestes e mulheres.
- Gratuidade (Rio Branco): crianças até 12 anos e sócios Sou Brancão e Legião Capa-preta.
- Gratuidade (Desportiva): crianças até 12 anos.
- Vitória: Origens: Praia de Camburi (Quiosque K1) e Ícone: Av. Jerônimo Monteiro, 580, Centro
- Vila Velha: Origens: Shopping Praia da Costa e Ademar Cunha: Av Sérgio Cardoso, 248, Novo México
- Cariacica: Ademar Cunha: Av Expedito Garcia, 771, Campo Grande
- Venda online: www.zig.tickets (cartão de crédito/débito, Pix e PicPay).
Os ingressos também serão vendidos na bilheteria do estádio no dia do jogo.
Pontos de acesso
As torcidas de Rio Branco e Desportiva vão entrar no estádio por locais diferentes. Os torcedores do Capa-Preta, mandante da equipe, acessam o local pela entrada da frente, na Avenida Kleber Andrade, ficando nos setores C e D. Já os torcedores da Locomotiva Grená vão entrar pela parte de trás do estádio, na Rua São Paulo, se posicionando nos setores A e B. Os portões têm previsão para abrirem às 18h30.