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Debaixo de chuva, Vitória vence o Serra e se isola na liderança do Capixabão

Henan, Dodô e Carlinhos marcam e o Alvianil de Bento Ferreira bateu a Cobra-Coral por 3 a 1, resultado que dá a liderança provisória ao time da Capital
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

23 jan 2024 às 22:22

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 22:22

Vitória vence a segunda partida seguida dentro de casa no Capixabão 2024
Vitória vence a segunda partida seguida dentro de casa no Capixabão 2024 Crédito: Clara Fafá/Vitória FC
O Vitória é líder do Campeonato Capixaba 2024. O Alvianil de Bento Ferreira venceu o Serra por 3 a 1 na noite desta terça-feira (23) e se isolou na primeira colocação provisória da competição, com seis pontos conquistados em dois jogos. Anteriormente, a equipe havia vencido a rodada de abertura do torneio: 2 a 0 diante do Estrela do Norte, ambas as partidas jogadas em casa, no Salvador Costa. 
Já o Serra conhece a segunda derrota no Capixabão e amarga a lanterna da competição. Na primeira rodada, foi derrotado por 1 a 0 para a Desportiva Ferroviária, jogando em casa, no estádio Robertão. Agora, volta a conhecer a derrota, desta vez fora de seus domínios. O Vitória agora sai para enfrentar o Nova Venécia, e a Cobra-Coral recebe o Rio Branco.

Jaguaré e Porto Vitória ficam no empate

Jaguaré e Porto Vitória não conseguiram tirar o zero do placar
Jaguaré e Porto Vitória não conseguiram tirar o zero do placar Crédito: Vitor Almeida/Jaguaré
Na outra partida da rodada, Jaguaré e Porto Vitória não balançaram as redes e ficaram no 0 a 0 no estádio Conilon. As equipes, que venceram na primeira rodada do Campeonato Capixaba, não estiveram em noite inspiradas e pouco produziram para vencer. Com o empate, o Tricolor do Norte ocupa a segunda colocação provisória, enquanto a equipe serrana ocupa a terceira colocação. 

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