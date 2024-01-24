Debaixo de chuva, Vitória vence o Serra e se isola na liderança do Capixabão

Vitória vence a segunda partida seguida dentro de casa no Capixabão 2024 Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

O Vitória é líder do Campeonato Capixaba 2024. O Alvianil de Bento Ferreira venceu o Serra por 3 a 1 na noite desta terça-feira (23) e se isolou na primeira colocação provisória da competição, com seis pontos conquistados em dois jogos. Anteriormente, a equipe havia vencido a rodada de abertura do torneio: 2 a 0 diante do Estrela do Norte, ambas as partidas jogadas em casa, no Salvador Costa.

Já o Serra conhece a segunda derrota no Capixabão e amarga a lanterna da competição. Na primeira rodada, foi derrotado por 1 a 0 para a Desportiva Ferroviária, jogando em casa, no estádio Robertão. Agora, volta a conhecer a derrota, desta vez fora de seus domínios. O Vitória agora sai para enfrentar o Nova Venécia, e a Cobra-Coral recebe o Rio Branco.

Jaguaré e Porto Vitória ficam no empate

Jaguaré e Porto Vitória não conseguiram tirar o zero do placar Crédito: Vitor Almeida/Jaguaré