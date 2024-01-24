Chuva forte deve gerar acumulados de até 200 mm no Sul e Norte do ES

Nos quatro mapas acima é possível ver que a chuva vai se intensificar no território capixaba a partir desta quarta (24) e deve ficar entre 50 a 70 mm na Região Norte, e entre 30 e 50 mm no restante do Estado. Na quinta-feira (25) são esperados os mesmos acumulados para o Norte e chuva entre 10 a 50 mm para as outras localidades.