Chuva forte deve gerar acumulados de até 200 mm no Sul e Norte do ES

A chuva prevista para o Espírito Santo a partir desta quarta-feira (24), provocada por uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), deve gerar acumulados de até 200 mm nas regiões Norte e Sul até a próxima segunda-feira (29). A previsão do tempo consta no Boletim Meteorológico da Defesa Civil.
Nos quatro mapas acima é possível ver que a chuva vai se intensificar no território capixaba a partir desta quarta (24) e deve ficar entre 50 a 70 mm na Região Norte, e entre 30 e 50 mm no restante do Estado. Na quinta-feira (25) são esperados os mesmos acumulados para o Norte e chuva entre 10 a 50 mm para as outras localidades.
Para sexta-feira (26), a previsão é de chuva ainda mais intensa no Norte, sendo esperados acumulados superiores a 70 mm. Para o restante do Estado, as precipitações ficam entre 30 e 70 mm.
O cenário de chuva para os próximos 7 dias indica acumulados superiores aos 100 mm em vários trechos do Estado, sendo que alguns trechos podem superar os 150 mm e chegar aos 200 mm nas regiões Norte e Sul. Confira na imagem acima.