Chuva volta a ganhar força no ES e deve continuar até sábado (27)

A chuva diminuiu no início desta semana no Espírito Santo, mas deve voltar a ganhar força a partir desta quarta-feira (24) devido a um canal de umidade que vai se intensificar com a formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo chuvoso no Estado até o próximo sábado (27).
A Climatempo destaca que a condição para os próximos dias será de muita nebulosidade, chuva e poucas aberturas de sol, com possibilidade de temporais em dias variados. A empresa de meteorologia ainda faz um alerta de atenção, uma vez que o solo capixaba já está encharcado, por causa das chuvas do último final de semana.
Os acumulados de chuva previstos para as áreas afetadas variarão significativamente, sendo que em todas as regiões são esperados valores superiores a 80 mm. Em algumas áreas, os acumulados poderão ultrapassar os 200 mm de chuva, como no Norte do Espírito Santo.