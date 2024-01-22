Chuva forte vai continuar? Veja previsão do tempo para a semana no ES

O temporal ocorrido na noite deste domingo (21) assustou muitos capixabas. A chuva forte alagou diversas ruas e deixou estragos em muitas cidades. Mas será que o tempo vai continuar instável neste início de semana?
Conforme previsão da Defesa Civil Estadual, pontos do Sudoeste, Extremo-Norte e Noroeste ainda devem registrar chuva localmente forte neste dia (22), com acumulado que pode superar os 30 mm. A temperatura máxima diminui em relação ao dia anterior, mas ainda pode alcançar 30 °C em alguns municípios.
A chuva vai continuar, mas os acumulados devem ser menos elevados que no domingo (21), podendo ficar entre 10 e 30 mm no trecho Sudoeste, na terça-feira (23).
As demais regiões podem acumular de 2 a 10 mm, mas a previsão de chuva é baixa. Os ventos podem chegar aos 45 km/h em trechos do litoral. A partir desta segunda-feira (22), é provável que a temperatura mínima durante a madrugada diminua um pouco em trechos do Estado, aliviando o calor noturno.