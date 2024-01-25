Vem mais chuva: ES recebe alertas de temporal e ventos de até 100 km/h

O Espírito Santo recebeu mais dois alertas de chuva do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (25). Ambos valem até as 10h desta sexta-feira (26). Como informado pelo órgão, o tempo chuvoso no Estado decorre da atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que deve provocar precipitações fortes até o fim de semana.
- Alerta laranja (perigo): possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Durante a vigência do aviso há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja as cidades abaixo.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Itarana
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
- Alerta amarelo (perigo potencial): previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Durante a vigência do aviso o risco é considerado baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Confira as cidades abaixo.
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Instrução:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).