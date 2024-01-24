Polícia descobre esquema de assaltos com carros de aluguel em Vila Velha

Na tentativa de latrocínio, um adolescente, de 16 anos, e um jovem, identificado como Bruno Eduardo Figueiredo Dias, vulgo Gebreu, de 21 anos, tentaram roubar um cordão de ouro de um empresário, de 29 anos, que levou um susto e correu, sendo baleado por Bruno. O tiro atingiu o pulmão da vítima, que foi socorrida, mas já está bem.

O chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, explicou que, apesar de apenas dois deles terem executado o crime, uma organização criminosa, com seis pessoas identificadas até o momento, está por trás da ação.

No dia do crime

No roubo ao empresário, Bruno e o adolescente chegaram à Praia de Itaparica em um carro alugado. O motorista do veículo também é investigado e já foi identificado.

Eles ficam alguns minutos na região até localizarem a vítima com cordão de ouro. Em uma tentativa de roubar o objeto, eles abordam o empresário, que, assustado, fugiu correndo, momento em que foi baleado.

Os dois suspeitos correm em direção oposta. O adolescente ainda roubou uma bicicleta na fuga, mas acabou apreendido pela guarda municipal.

Através das imagens de videomonitoramento, a equipe do Deic chegou até a identificação de Bruno, que é também é suspeito de tráfico de drogas. Ele acabou preso no dia 22 de novembro de 2023, em um local conhecido como “rua do lixo”, em Itapuã.

O adolescente foi apreendido e se encontra no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Ele responde por crime análogo à tentativa de latrocínio e associação criminosa. Já Bruno está preso por tentativa de latrocínio e associação criminosa.

Esquema

Bruno Eduardo Figueiredo Dias foi preso, em Vila Velha, em novembro do ano passado Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Os dois confessaram o crime. Com as investigações da tentativa de latrocínio em curso, o Deic chegou à organização criminosa que Bruno e o adolescente fazem parte.

Os criminosos alugam carros em nomes de terceiros e pagam em dinheiro. Com o veículo, eles cometem roubos no litoral de Vila Velha, focando, principalmente, em cordões de ouro e celulares. Além disso, com os carros, os suspeitos faziam trabalhos para o tráfico de drogas da região de Itapuã. Após os crimes, eles devolviam os veículos.

“Aprofundamos a investigação com a prisão dele (Bruno) e fomos descobrir que não se tratava apenas de dois executores. Descobrimos que se tratava de uma associação criminosa que utilizava veículos alugados de locadoras para estarem cometendo esse tipo de roubo tanto na região de Itapuã, na Praia da Costa, Coqueiral de Itaparica, além de fazer movimentações para o tráfico de drogas", explicou o delegado Gabriel Monteiro.

"Os envolvidos se utilizavam de uma namorada de um deles, que trabalhava em uma empresa de locação de veículo automotor, para estar facilitando essa locação. Eles usavam documentos de terceiros e sempre estavam trocando de carro no momento do crime" Gabriel Monteiro - Delegado e chefe do Deic

Segundo Gabriel Monteiro, a Polícia Civil já representou pela prisão dos outros quatro envolvidos no esquema e aguarda a Justiça. Os nomes não foram divulgados para não atrapalhar as investigações.

Criminosos fugiram após assalto ao empresário na orla de Vila Velha Crédito: Imagens de videomonitoramento

Crime

Conforme apurado pela repórter Aline Dias, de A Gazeta, no dia do crime o empresário deixou a namorada na praia e voltou ao carro porque havia esquecido o celular. Nesse momento, foi abordado pelos assaltantes. Ainda segundo relatos de pessoas próximas a ele, o homem ficou com a bala alojada no peito, mas estável e consciente. Nesta terça-feira (24), a Polícia Civil informou que ele está bem e fora do hospital.

A namorada acrescenta que ela e o empresário haviam chegado à praia por volta de 14 horas e pararam no quiosque 18, do qual já são clientes. Inclusive, também estiveram no local na véspera. O casal pediu uma mesa e, neste momento, o empresário constatou que estava sem o celular. Ele foi até o carro, estacionado do outro lado do calçadão, e quando retornava para a praia e iria atravessar a faixa de pedestres, os criminosos anunciaram o assalto. A vítima tentou correr e foi baleada nas costas.

Adolescente foi detido após tentativa de assalto em Itapuã, Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de VV

"O mundo está ruim, as pessoas estão adoecendo. Por pouca coisa, e a qualquer momento, a gente pode perder alguém importante na nossa vida " S. - Estudante e namorada do jovem baleado

O inspetor Salomão conta que um dos bandidos puxou o cordão do pescoço da vítima que, no susto, tentou correr. A bala, segundo o agente da Guarda, entrou pela escápula no lado direito e se alojou próxima ao pulmão. Mesmo ferido, o empresário seguiu correndo e pediu ajuda no quiosque. O Samu foi acionado e levou ele para o hospital.