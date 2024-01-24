Após onda de assaltos em Boa Esperança, polícia prende suspeitos

Material recuperado durante a ação policial em São Mateus Crédito: Divulgação/PMES

Segundo a PM, a ação aconteceu em conjunto com o investigador da Polícia Civil de Boa Esperança. Inicialmente, um possível suspeito foi identificado e os agentes tiveram a informação de que o homem estaria comercializando os produtos furtados das lojas.

Foi também obtida a informação de que alguns dos envolvidos nos crimes seriam moradores do distrito de Dilô Barbosa e de outros localizados em São Mateus. Em seguida, os policiais receberam uma denúncia de que um dos suspeitos estava em um carro de aplicativo em direção à região central de São Mateus. Foi preparado um cerco policial e o indivíduo foi abordado. Segundo a PM, ele portava uma arma de fogo e também possuía um mandado de prisão pelo crime de roubo.

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Logo depois, os agentes foram até a casa do suspeito, que informou onde estariam motosserras que havia anunciado para venda em um vídeo nas redes sociais. No local estavam três equipamentos, dezenas de peças de roupas novas com etiquetas, aparelhos celulares, além de drogas, um revólver calibre .22 e outros objetos de procedência ilegal, que não foram descritos.

No momento da abordagem foram vistos dois indivíduos pulando muros e fugindo pelos fundos do imóvel. Eles seriam o irmão e o cunhado do detido, que foram alcançados pelos policiais. Na casa estava o adolescente, que foi apreendido. Todos foram encaminhados para a delegacia de plantão, informou a PM.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. A PCES salientou que todos os detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus. Os maiores de idade foram autuados em flagrante por furto qualificado, sendo encaminhados ao sistema prisional. O menor foi autuado por ato infracional análogo ao mesmo crime e encaminhado ao Ciase.

Relembre o caso

Comerciantes de Boa Esperança, no Noroeste capixaba, estão preocupados com a onda de assaltos no município. Apenas na madrugada desta segunda-feira (22), três lojas foram arrombadas no Centro da cidade. Delas, os suspeitos levaram roupas, aparelhos celulares e outras mercadorias.

Toda a ação dos suspeitos foi flagrada por câmeras de videomonitoramento. A reportagem de A Gazeta teve acesso aos vídeos que mostram o arrombamento de uma das lojas.

Segundo o boletim da Polícia Militar, as lojas assaltadas são do ramo de ferramentas, assistência técnica e acessórios de celulares, também de roupas. Todo o conteúdo registrado pelas câmeras foi entregue à polícia.

Ainda conforme o boletim da PM, vizinhos que observaram a ação dos suspeitos relataram que os quatro homens estavam a bordo de duas motocicletas e que, provavelmente, tinham o apoio de um automóvel.