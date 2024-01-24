Polícia apreende quase 80kg de maconha e suspeito é preso em Linhares

Segundo a PM, durante patrulhamento, uma equipe policial recebeu a informação de que um indivíduo teria uma grande quantidade de entorpecentes e que ele estaria comercializando a droga em um local conhecido como “Miolo”. Os militares o localizaram e fizeram a abordagem. Com o indivíduo foi encontrado um pedaço de maconha e a chave de um carro.