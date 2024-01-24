Polícia apreende quase 80kg de maconha e suspeito é preso em Linhares

Cerca de 80 kg de tabletes de maconha foram apreendidos durante uma ação policial no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (23). Um jovem de 22 anos, suspeito de receber e vender a droga, foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para a delegacia.
Segundo a PM, durante patrulhamento, uma equipe policial recebeu a informação de que um indivíduo teria uma grande quantidade de entorpecentes e que ele estaria comercializando a droga em um local conhecido como “Miolo”. Os militares o localizaram e fizeram a abordagem. Com o indivíduo foi encontrado um pedaço de maconha e a chave de um carro.
No veículo, os policiais sentiram um forte cheiro característico da droga e avistaram dois tabletes de maconha. No local, a PM recebeu a informação de que havia mais entorpecentes em uma casa. A corporação foi até o imóvel e apreendeu mais 111 tabletes, que pesaram quase 80 quilos. O suspeito e o material foram levados para a Delegacia Regional de Linhares.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre o caso. Em nota, a corporação informou que o suspeito, de 22 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e autuado em flagrante por tráfico de drogas Ele foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
Material apreendido:
- 111 Tabletes de maconha
- 117 buchas enroladas
- 03 balanças de precisão
- 02 facas para corte
- 01 caderno de anotações
- 01 sacola contendo pedaços de maconha.