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Interior do ES

Adolescente é detido ao tentar furtar carro de homem encontrado morto em Guaçuí

O jovem de 17 anos foi flagrado tentando levar o veículo pertencente a Sebastião Sergio Borges Amaral, encontrado morto com um fio de celular no pescoço
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

23 jan 2024 às 18:16

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 18:16

Um adolescente de 17 anos foi detido ao tentar furtar o carro de um homem encontrado morto, em Guaçuí, na região do Caparaó. A vítima foi identificada como Sebastião Sergio Borges Amaral, de 56 anos.
Ele foi localizado já sem vida, na manhã desta terça-feira (23), no bairro Edith Castro. Já a tentativa de furto do veículo dele pelo menor de idade ocorreu em uma localidade próxima. Ainda não há relação entre os crimes, segundo a polícia.
Os policiais foram acionados por volta das 5h45, após o cadáver ser encontrado por populares. Logo em seguida, militares que também estavam em apoio à ocorrência, identificaram o suspeito, de 17 anos, tentando furtar o carro do homem morto, estacionado em frente à casa da vítima.

Mudança de versão

Segundo a PMES, aos militares, o adolescente chegou a relatar que teria sido o autor do homicídio, porém mudou a versão ao chegar na Delegacia de Alegre. Documentos pertencentes à vítima, juntamente com uma bucha de maconha, chegaram a ser encontrados com o suspeito, que foi detido e encaminhado à delegacia.
No momento da identificação do corpo, policiais encontraram um cabo de celular em volta da região do pescoço de Sebastião. Segundo os policiais, dois cartuchos calibre 32 também foram identificados próximo ao corpo do homem.
Questionada sobre a investigação, a Polícia Civil informou que somente após a finalização das oitivas terá mais informações sobre os procedimentos adotados com o suspeito detido pela Central de Teleflagrante.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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