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Investigação

Incêndio na Cacau Show no ES: Bombeiros vão à fábrica em SP para concluir perícia

Expectativa da corporação é concluir trabalhos e elaboração do laudo nas próximas semanas, após visita à fábrica  da empresa em São Paulo para realização de testes
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 jan 2024 às 11:24

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 11:24

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo está prestes a concluir a perícia que vai apontar a causa do incêndio na fábrica da Cacau Show, em Linhares, no Norte do Estado. O laudo começou a ser elaborado no mesmo dia em que as chamas destruíram a unidade em 7 de novembro do ano passado, e tinha prazo de 30 dias para ficar pronto.
A reportagem de A Gazeta apurou que a perícia está avançada e tem previsão para ser concluída em algumas semanas. Nos próximos dias, está prevista uma visita dos bombeiros capixabas à fábrica da Cacau Show, em São Paulo, onde outros testes serão realizados.
A força tarefa responsável pela investigação iniciou o trabalho logo nos primeiros dias da ocorrência e prossegue realizando testes para descarte de hipóteses. A corporação destaca que, devido à complexidade do caso, não é possível adiantar qualquer informação neste momento e que o prazo para a conclusão da perícia pode ser prorrogado conforme for necessário.

Incêndio ocorreu em novembro

Trabalhadores da Cacau Show e moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram surpreendidos com o incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica da empresa na manhã do dia 7 de novembro de 2023. 
Foram acionadas equipes do Corpo de Bombeiros de Aracruz, São Mateus e outras unidades para a ocorrência, tendo ainda apoio de caminhões-pipa da Prefeitura de Linhares e de empresas com brigada de incêndio. Segundo a corporação, o fogo atingiu a parte de produção.
A fábrica atingida tinha dois anos e recebeu investimento total de R$ 600 milhões nesse período. Ao todo, cerca de 500 funcionários trabalhavam na unidade. A instalação de Linhares é a segunda fábrica da Cacau Show no Brasil.
O presidente da Cacau Show, Alexandre Tadeu da Costa, publicou um vídeo se posicionando sobre o assunto e reforçando que nenhum funcionário foi ferido pelo fogo. "Não conseguimos dizer, mas é de grande impacto", disse.
Conforme informado pelo colunista Abdo Filho, de A Gazeta, apesar do incêndio, grande parte das linhas de produção de biscoitos e de massa para chocolate foram preservadas.

Imagens mostram estrago causado pelo fogo em fábrica da Cacau Show

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