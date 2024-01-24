Incêndio na Cacau Show no ES: Bombeiros vão à fábrica em SP para concluir perícia

A Gazeta apurou que a perícia está avançada e tem previsão para ser concluída em algumas semanas. Nos próximos dias, está prevista uma visita dos bombeiros capixabas à fábrica da Cacau Show, em A reportagem deapurou que a perícia está avançada e tem previsão para ser concluída em algumas semanas. Nos próximos dias, está prevista uma visita dos bombeiros capixabas à fábrica da Cacau Show, em São Paulo , onde outros testes serão realizados.

A força tarefa responsável pela investigação iniciou o trabalho logo nos primeiros dias da ocorrência e prossegue realizando testes para descarte de hipóteses. A corporação destaca que, devido à complexidade do caso, não é possível adiantar qualquer informação neste momento e que o prazo para a conclusão da perícia pode ser prorrogado conforme for necessário.

Incêndio ocorreu em novembro

Foram acionadas equipes do Corpo de Bombeiros de Aracruz, São Mateus e outras unidades para a ocorrência, tendo ainda apoio de caminhões-pipa da Prefeitura de Linhares e de empresas com brigada de incêndio. Segundo a corporação, o fogo atingiu a parte de produção.

A fábrica atingida tinha dois anos e recebeu investimento total de R$ 600 milhões nesse período . Ao todo, cerca de 500 funcionários trabalhavam na unidade. A instalação de Linhares é a segunda fábrica da Cacau Show no Brasil.

O presidente da Cacau Show, Alexandre Tadeu da Costa, publicou um vídeo se posicionando sobre o assunto e reforçando que nenhum funcionário foi ferido pelo fogo. "Não conseguimos dizer, mas é de grande impacto", disse.

A Gazeta, apesar do incêndio, grande parte das linhas de produção de biscoitos e de massa para chocolate

Conforme informado pelo colunista Abdo Filho, de, apesar do incêndio, grande parte das linhas de produção de biscoitos e de massa para chocolate foram preservadas