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Motivo desconhecido

Laudo com causa de incêndio na fábrica da Cacau Show sai em 30 dias

Perícia iniciou coleta de informações, mas ainda não pode entrar na edificação devido às operações de combate do fogo, que continua mais de 24h após início do incêndio
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 nov 2023 às 09:41

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 09:41

Trabalho de combate às chamas continua em fábrica da Cacau Show
Trabalho de combate às chamas continua em fábrica da Cacau Show Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
O trabalho da perícia do Corpo de Bombeiros para identificar a causa do incêndio na fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, começou ainda na terça-feira (7). A previsão inicial é que a análise seja concluída no prazo de 30 dias, com a emissão de laudo. A causa das chamas ainda é desconhecida.
No local, a equipe do Departamento de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndios dos Bombeiros começou a coletar informações, mas não pode entrar na edificação enquanto é feito o combate ao fogo. Depois, ainda será necessário aguardar o rescaldo, que é o resfriamento da área para impedir a retomada de focos.
Segundo o coronel Sartório, do Corpo de Bombeiros de Linhares, há um grande volume de trabalho pela frente. “O prazo dos trabalhos são 30 dias, nada impede de ser antes, mas caso tenha um volume de trabalho considerável que é a realidade daqui, pode ser até que seja adiado, mas um tempo previsto são 30 dias”, disse o oficial.
Ainda não há uma previsão para que a operação completa seja encerrada. Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Alexandre Cerqueira, informou que pode ter continuidade ainda na quinta-feira (9).
O Corpo de Bombeiros informou que instalou um Sistema de Comando em Operações (SCO) no local, para coordenar e gerenciar as ações de resposta de forma integrada.

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