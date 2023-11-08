Laudo com causa de incêndio na fábrica da Cacau Show sai em 30 dias

Trabalho de combate às chamas continua em fábrica da Cacau Show Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

No local, a equipe do Departamento de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndios dos Bombeiros começou a coletar informações, mas não pode entrar na edificação enquanto é feito o combate ao fogo. Depois, ainda será necessário aguardar o rescaldo, que é o resfriamento da área para impedir a retomada de focos.

Segundo o coronel Sartório, do Corpo de Bombeiros de Linhares, há um grande volume de trabalho pela frente. “O prazo dos trabalhos são 30 dias, nada impede de ser antes, mas caso tenha um volume de trabalho considerável que é a realidade daqui, pode ser até que seja adiado, mas um tempo previsto são 30 dias”, disse o oficial.

Ainda não há uma previsão para que a operação completa seja encerrada. Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Alexandre Cerqueira, informou que pode ter continuidade ainda na quinta-feira (9).