Incêndio na Cacau Show: Bombeiros explicam dificuldade para conter fogo

Mais de 24 horas após o início do incêndio na fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, continua o trabalho do Corpo de Bombeiros de combate às chamas na manhã desta quarta-feira (8). O fogo foi controlado e confinado, mas ainda há material queimando, como embalagens, produtos fabricados e outros. Do lado de fora, ainda se vê uma fumaça escura e densa, mas em menor intensidade, comparado à situação de terça-feira (7).
No início da manhã desta quarta-feira, o incêndio se apresentava controlado e confinado, entretanto, ainda restavam ainda alguns focos residuais, de modo que a fase de combate continua por terra em três frentes e de cima para baixo, com o uso da autoplataforma.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o coronel Sartório, do Corpo de Bombeiros de Linhares, informou que o fogo não evoluiu mais para outras áreas da empresa e que, no momento, não há esse risco. No entanto, mesmo com o uso de bastante água e de líquido que gera espuma (LGE), ainda há um volume considerável de materiais queimando.
“O que acontece é que o material que está queimando está em uma forma incandescente, num volume considerado. A gente joga água, bastante água, LGE, e a gente não consegue extinguir ainda porque esse volume de material carga está incandescente. O trabalho vai ser intenso, mas (ao menos) a gente não está percebendo mais a possibilidade de passar para outros ambientes. Nos ambientes onde estão confinados estão tendo linhas constantes de combate”.
" Eram embalagens, matéria-prima, produto acabado da empresa. Tudo isso formou uma grande diversidade, em muita quantidade. Nós não temos mais aquelas labaredas de 4, 5 metros saindo pelo telhado, né, por momentos elas surgem, mas não naquela proporção, né, até que o material carga vai se queimando, deteriorando. Vamos dizer que lembra um braseiro, incandescente, e vai nessa queima lenta. Esse braseiro neste volume, apesar de receber uma carga d'água, ele resfria momentaneamente, emana fumaça, vapor d'água, tem toda essa complicação de não apagar"
Para conter as chamas, já foram utilizados, aproximadamente, 300 mil litros de água, segundo informou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira. O trabalho de combate é realizado com apoio da Prefeitura Municipal de Linhares e de brigadistas de empresas localizadas na região.
Equipes dos Bombeiros de Linhares continuam mobilizadas na ocorrência e contam com o apoio de militares de Nova Venécia e de Aracruz. Segundo o coronel Sartório, se houver necessidade, serão acionados também profissionais de São Mateus e de Colatina, que estão preparados para o chamado.
O Corpo de Bombeiros informou que instalou um Sistema de Comando em Operações (SCO) no local, para coordenar e gerenciar as ações de resposta de forma integrada. Não há previsão de horário para o encerramento da ocorrência.
Após a extinção das chamas, a corporação explicou que será realizado o rescaldo, que consiste em resfriar totalmente o ambiente para evitar a reignição. Apenas após esta fase será possível a entrada da equipe do Departamento de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndios, que será responsável pela perícia do local. Esta equipe já se encontra no local da ocorrência coletando informações e aguarda a conclusão do combate e rescaldo para entrar na edificação.
Causa do incêndio
Segundo o coronel Sartório, o trabalho de perícia começou ainda na tarde de terça-feira e tem continuidade nesta quarta-feira para coletar informações. Ainda não foi possível que os bombeiros peritos entrassem na área da fábrica, por conta das chamas. A causa do incêndio é considerada ainda desconhecida. O prazo previsto inicialmente para a conclusão da análise é de 30 dias.
*Com informações de Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte