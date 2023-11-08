Incêndio na Cacau Show: Bombeiros explicam dificuldade para conter fogo

Incêndio em fábrica da Cacau Show: área destruída equivale a três campos de futebol Crédito: Heber Thomaz

No início da manhã desta quarta-feira, o incêndio se apresentava controlado e confinado, entretanto, ainda restavam ainda alguns focos residuais, de modo que a fase de combate continua por terra em três frentes e de cima para baixo, com o uso da autoplataforma.

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o coronel Sartório, do Corpo de Bombeiros de Linhares, informou que o fogo não evoluiu mais para outras áreas da empresa e que, no momento, não há esse risco. No entanto, mesmo com o uso de bastante água e de líquido que gera espuma (LGE), ainda há um volume considerável de materiais queimando.

“O que acontece é que o material que está queimando está em uma forma incandescente, num volume considerado. A gente joga água, bastante água, LGE, e a gente não consegue extinguir ainda porque esse volume de material carga está incandescente. O trabalho vai ser intenso, mas (ao menos) a gente não está percebendo mais a possibilidade de passar para outros ambientes. Nos ambientes onde estão confinados estão tendo linhas constantes de combate”.

" Eram embalagens, matéria-prima, produto acabado da empresa. Tudo isso formou uma grande diversidade, em muita quantidade. Nós não temos mais aquelas labaredas de 4, 5 metros saindo pelo telhado, né, por momentos elas surgem, mas não naquela proporção, né, até que o material carga vai se queimando, deteriorando. Vamos dizer que lembra um braseiro, incandescente, e vai nessa queima lenta. Esse braseiro neste volume, apesar de receber uma carga d'água, ele resfria momentaneamente, emana fumaça, vapor d'água, tem toda essa complicação de não apagar" Coronel Sartório - Corpo de Bombeiros

Para conter as chamas, já foram utilizados, aproximadamente, 300 mil litros de água, segundo informou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira. O trabalho de combate é realizado com apoio da Prefeitura Municipal de Linhares e de brigadistas de empresas localizadas na região.

Equipes dos Bombeiros de Linhares continuam mobilizadas na ocorrência e contam com o apoio de militares de Nova Venécia e de Aracruz. Segundo o coronel Sartório, se houver necessidade, serão acionados também profissionais de São Mateus e de Colatina, que estão preparados para o chamado.

O Corpo de Bombeiros informou que instalou um Sistema de Comando em Operações (SCO) no local, para coordenar e gerenciar as ações de resposta de forma integrada. Não há previsão de horário para o encerramento da ocorrência.

Após a extinção das chamas, a corporação explicou que será realizado o rescaldo, que consiste em resfriar totalmente o ambiente para evitar a reignição. Apenas após esta fase será possível a entrada da equipe do Departamento de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndios, que será responsável pela perícia do local. Esta equipe já se encontra no local da ocorrência coletando informações e aguarda a conclusão do combate e rescaldo para entrar na edificação.

Causa do incêndio

Segundo o coronel Sartório, o trabalho de perícia começou ainda na tarde de terça-feira e tem continuidade nesta quarta-feira para coletar informações. Ainda não foi possível que os bombeiros peritos entrassem na área da fábrica, por conta das chamas. A causa do incêndio é considerada ainda desconhecida. O prazo previsto inicialmente para a conclusão da análise é de 30 dias.