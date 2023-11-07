Imagens noturnas mostram incêndio intenso na fábrica da Cacau Show em Linhares

O incêndio na fábrica da Cacau Show, localizada no município de Linhares, no Norte do Estado, continua mesmo após os esforços das equipes do Corpo de Bombeiros para apagar as chamas. Segundo a corporação, a ocorrência, que já dura há mais de 12 horas, não tem horário definido para acabar devido a existência de muito material inflamável no local.
Imagens aéreas feitas com drone e captadas pela TV Gazeta na noite desta terça-feira, por volta das 19h, dão uma dimensão das chamas e a dificuldade no trabalho de contenção dos focos iniciados antes as 5h da manhã. Rapidamente o fogo se alastrou e atingiu grandes proporções, tendo já queimado 40% da fábrica, segundo informações fornecidas pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, à repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte.
O último boletim, divulgado as 18h pela assessoria dos Bombeiros, informou que "as equipes atuam em frentes diversas, realizando o combate com o uso de água, tanto em ataque direto, com equipes na parte interna da edificação, quanto em ataque indireto, nas paredes externas da edificação".