Incêndio na Cacau Show: área destruída equivale a três campos de futebol

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, na tarde de terça-feira, a área destruída pelo incêndio era de 21 mil m², cerca de 40% dos 55 mil m² totais de área construída. Trabalham no combate às chamas 50 militares de Linhares e São Mateus, que montaram um acampamento no pátio da empresa, local em que discutem as estratégias.