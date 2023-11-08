Incêndio na Cacau Show: área destruída equivale a três campos de futebol

Um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (7). Durante todo o dia, as informações foram divulgadas, conforme as atualizações do Corpo de Bombeiros. Agora, você confere os dados em gráficos, texto, fotos e vídeos de tudo o que se sabe sobre o incêndio até o momento.
Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, na tarde de terça-feira, a área destruída pelo incêndio era de 21 mil m², cerca de 40% dos 55 mil m² totais de área construída. Trabalham no combate às chamas 50 militares de Linhares e São Mateus, que montaram um acampamento no pátio da empresa, local em que discutem as estratégias.
Conforme apurações da repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, a perícia só deve começar após o fogo ser totalmente apagado e a estrutura ser esfriada. Para chegar a essa condição, pode demorar 20 dias ou mais.
Produção da empresa
A fábrica de Linhares responde por 19% da produção da marca, que conta com outras duas unidades industriais no país. A informação foi confirmada pela empresa, em comunicado oficial. Em 2022, a produção total de chocolates da empresa alcançou 27,4 mil toneladas. Com base nesse volume, a produção capixaba representou em média 5,2 mil toneladas. Ainda não há dados sobre a produção de 2023.
Fundador da marca no ES
Fundador da Cacau Show, Alê Costa veio ao Estado acompanhar o trabalho dos bombeiros ainda na terça-feira (7). Na visita, ele falou em reconstrução. “Assim que soube (do incêndio), vim para cá com nossa equipe. E apesar da grande tristeza que a gente está sentindo de ver um sonho assim, pegando fogo, a gente tá (sic) muito feliz, com o coração muito tranquilo, de saber que nenhum dos nossos colaboradores teve nenhum problema grave, estamos todos protegidos. Todos tristes, mas protegidos. O que está indo embora aqui é o material, que a gente vai reconstruir”, disse o empresário, em publicação no Instagram.
Investimento de R$ 600 milhões
A fábrica tinha dois anos e recebeu investimento total de R$ 600 milhões nesse período. A companhia ocupou parte das instalações da antiga fábrica da Leão Alimentos, produtora dos sucos Del Valle, no bairro Canivete, desativada em abril de 2021. A instalação de Linhares é a segunda fábrica da Cacau Show no Brasil, que já tem uma unidade fabril em Itapevi, no interior de São Paulo.
Antes e depois
Um vídeo registrado pelo cinegrafista Heber Thomaz, da TV Gazeta, mostra o local de cima, com parte do teto caído e muita fumaça. O comparativo de imagens feito por A Gazeta mostra como o fogo destruiu o local.