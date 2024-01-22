Onda de assaltos assusta comerciantes em Boa Esperança

Comerciantes de Boa Esperança , no Noroeste capixaba, estão preocupados com a onda de assaltos no município. Apenas na madrugada desta segunda-feira (22), três lojas foram arrombadas no Centro da cidade. Delas, os suspeitos levaram roupas, aparelhos celulares e outras mercadorias.

Toda a ação dos suspeitos foi flagrada por câmeras de videomonitoramento. A reportagem de A Gazeta teve acesso aos vídeos que mostram o arrombamento de uma das lojas. Nele, é possível observar a ação de quatro homens em frente ao comércio por volta das 2h40 desta segunda. Dois deles utilizam uma tesoura para cortar as trancas da loja.

Ao arrombar o comércio, os dois entram no estabelecimento, enquanto outros dois suspeitos ficam do lado de fora. Segundos depois, um deles sai do estabelecimento com duas motosserras nas mãos e entrega as máquinas para um dos suspeitos que estava do lado de fora do comércio.

Suspeitos utilizaram uma tesoura corta vergalhão para arrombar o comércio no Centro de Boa Esperança Crédito: Videomonitoramento

Segundo o boletim da Polícia Militar, as lojas assaltadas são do ramo de ferramentas, assistência técnica e acessórios de celulares, também de roupas. Todo o conteúdo registrado pelas câmeras foi entregue à polícia.

Ainda conforme o boletim da PM, vizinhos que observaram a ação dos suspeitos relataram que os quatro homens estavam a bordo de duas motocicletas e que, provavelmente, tinham o apoio de um automóvel.

Em um levantamento superficial, os proprietários dos estabelecimentos constataram que foram levadas seis motosserras, oito aparelhos celulares e sete facas, além de aproximadamente R$ 15 mil em roupas e mercadorias diversas.

De acordo com a PM, buscas foram feitas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Boa Esperança.

Roubos constantes

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, um dos comerciantes do Centro de Boa Esperança, que não quis se identificar, informou que teve o estabelecimento roubado duas vezes em um período de três dias. O primeiro arrombamento foi na madrugada do Natal, dia 25 de dezembro, quando os suspeitos quebraram a porta e a fechadura da loja.

Temendo um novo assalto, o comerciante investiu em uma porta provisória, mas a loja foi novamente saqueada no dia 28 de dezembro.

"Têm acontecido vários casos assim na cidade e não vemos o poder público fazendo algo pela gente. Eles [os suspeitos] andam encapuzados, tentando quebrar vidraças. Tive que investir no meu comércio, mas vejo que não tem jeito [...] Fico sem dormir às vezes para monitorar a câmera da loja. A sensação é de terra sem lei" X - Comerciante

A Gazeta noticiou um A reportagem denoticiou um assalto a uma loja no Centro de Boa Esperança, que aconteceu no dia 30 de dezembro . Em imagens gravadas por uma câmera de videomonitoramento do estabelecimento, é possível perceber que uma funcionária fica refém à ação dos suspeitos. Ela coloca um celular no balcão, sai com as mãos para cima e, logo depois, se abaixa. Enquanto isso, os indivíduos roubam várias peças de roupa, óculos e relógios, como é possível ver no vídeo abaixo.

Após o crime, os indivíduos fugiram pulando o muro de uma escola e deixaram para trás uma mochila com um celular e um simulacro.