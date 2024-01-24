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Impressionante

Homem é arremessado durante capotamento em ladeira de Barra de São Francisco

Acidente aconteceu na manhã dessa terça-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, motorista sofreu escoriações pelo corpo e precisou ser levado para hospital
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 jan 2024 às 11:44

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 11:44

A imagem é impressionante. Em uma ladeira estreita no bairro Vila Landinha, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, um carro ficou sem freio, perdeu o controle e capotou duas vezes. Durante os "giros", um dos ocupantes é arremessado para fora do veículo. O acidente aconteceu na manhã dessa terça-feira (23), pouco antes das 7h.
É possível ver no vídeo que o Chevrolet Celta tem dois ocupantes. Um homem que estava no banco do carona é projetado para fora do mesmo após a porta se abrir depois do primeiro capotamento. Por pouco ele não foi esmagado pelo carro que seguiu capotando rua abaixo. O motorista conseguiu sair do automóvel apenas quando ele parou de vez, ao encostar em um muro.
Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência e encontrou o motorista recebendo apoio dos moradores. No entanto, não foi divulgado o estado de saúde do homem que estava no carona.
Carro depois de ter capotado ficou com bastante amassado
O Celta veio capotando do alto da ladeira após o veículo perder o freio Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Os militares fizeram os primeiros socorros e constataram que a vítima apresentava escoriações pelo corpo e suspeita de luxação no pé direito. Ele foi imobilizado e transportado até o Hospital Dra. Rita de Cássia, no mesmo município.
Os moradores relataram para os bombeiros que o acidente aconteceu após o Celta perder o freio. O veículo capotou várias vezes até parar.

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