Homem é arremessado durante capotamento em ladeira de Barra de São Francisco

É possível ver no vídeo que o Chevrolet Celta tem dois ocupantes. Um homem que estava no banco do carona é projetado para fora do mesmo após a porta se abrir depois do primeiro capotamento. Por pouco ele não foi esmagado pelo carro que seguiu capotando rua abaixo. O motorista conseguiu sair do automóvel apenas quando ele parou de vez, ao encostar em um muro.