Supermercado de Vila Velha onde o teto desabou é autuado pelo Crea-ES

O estabelecimento da rede BH, estava realizava a substituição de telhas. Mas, conforme o Crea-ES, o supermercado não possuía a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), necessária para a realização do reparo.

O ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, quem são os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas.

"Este caso ressalta a necessidade da presença e participação de engenheiros responsáveis tanto para novos empreendimentos quanto para reformas dos já existentes”, reforçou o engenheiro Jorge Silva, presidente do Crea-ES.

Crea-ES autua supermercado após desabamento de teto no ES

Segunda autuação

Um segundo auto foi emitido pela substituição de máquinas de climatização realizada há poucos meses, que também não possuía a devida ART, uma irregularidade adicional constatada durante a ação.

Teto de supermercado em Vila Velha desaba