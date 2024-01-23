Após desabamento de teto, supermercado de Vila Velha terá que demolir área afetada

O supermercado também terá que fazer a estabilização do restante da estrutura do local. Segundo o repórter João Brito, da TV Gazeta, a Defesa Civil disse que notificou o proprietário para que a demolição seja feita respeitando as áreas de isolamento e que as chuvas podem agravar o cenário.

Um supervisor do estabelecimento disse à reportagem da TV Gazeta que após a demolição, irão construir um novo supermercado no local.

Teto de supermercado em Vila Velha desaba

Caso

O teto de um supermercado que fica no bairro Paul, em Vila Velha, desabou na tarde desta terça-feira (23). A unidade, que pertence à rede BH, foi isolada pelo Corpo de Bombeiros.

O repórter João Britto, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que a queda começou por volta de 12h30, atingindo a parte lateral do estabelecimento. Uma testemunha informou que, ao perceber a situação, clientes e funcionários correram e saíram a tempo de não serem atingidos. O Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos socorridos nem outras ações necessárias por parte da corporação. A causa do acidente ainda é desconhecida.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou, em nota, que autuou o supermercado por irregularidades . Segundo o órgão, o estabelecimento não possui a documentação necessária para realizar as obras que estavam sendo feitas no local, o que ocasionou o acidente, sendo considerado exercício ilegal da profissão.