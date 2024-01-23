Teto de supermercado cai em Vila Velha

O teto de um supermercado que fica no bairro Paul, em Vila Velha, desabou na tarde desta terça-feira (23). A unidade, que pertence à rede BH, foi isolada pelo Corpo de Bombeiros.

O repórter João Britto, da TV Gazeta, está no local e apurou que a queda começou por volta de 12h30, atingindo a parte lateral do estabelecimento. Uma testemunha informou que, ao perceber a situação, clientes e funcionários correram e saíram a tempo de não serem atingidos. O Corpo de Bombeiros informou que foram encaminhadas equipes do caminhão, do resgate e o chefe de Operações.

O local foi isolado e avaliado pelos militares. Não houve feridos socorridos pelo Corpo de Bombeiros nem outras ações necessárias por parte da corporação. A Defesa Civil Municipal foi acionada e uma equipe foi ao local. O responsável pelo estabelecimento foi notificado a apresentar um laudo estrutural, devidamente assinado por um engenheiro. Posteriormente, ele deverá realizar a demolição controlada da parte que colapsou e a estabilização do restante da estrutura do supermercado.

Conforme apuração do repórter da João Britto, da TV Gazeta, há uma obra de instalação de drenos para o fluxo da água de refrigeradores sendo feito na parte lateral supermercado, onde aconteceu a queda. Porém, ainda não se sabe se há influência no acidente.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou, em nota, que autuou o supermercado por irregularidades . Segundo o órgão, o estabelecimento não possui a documentação necessária para realizar as obras que estavam sendo feitas no local, o que ocasionou o acidente, sendo considerado exercício ilegal da profissão.

Veja mais imagens