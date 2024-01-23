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Bairro Paul

Teto de supermercado cai em Vila Velha

O desabamento foi registrado na tarde desta terça-feira (23); Corpo de Bombeiros foi acionado
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 jan 2024 às 14:31

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 14:31

O teto de um supermercado que fica no bairro Paul, em Vila Velha, desabou na tarde desta terça-feira (23). A unidade, que pertence à rede BH, foi isolada pelo Corpo de Bombeiros.
O repórter João Britto, da TV Gazeta, está no local e apurou que a queda começou por volta de 12h30, atingindo a parte lateral do estabelecimento. Uma testemunha informou que, ao perceber a situação, clientes e funcionários correram e saíram a tempo de não serem atingidos. O Corpo de Bombeiros informou que foram encaminhadas equipes do caminhão, do resgate e o chefe de Operações.

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O local foi isolado e avaliado pelos militares. Não houve feridos socorridos pelo Corpo de Bombeiros nem outras ações necessárias por parte da corporação. A Defesa Civil Municipal foi acionada e uma equipe foi ao local. O responsável pelo estabelecimento foi notificado a apresentar um laudo estrutural, devidamente assinado por um engenheiro. Posteriormente, ele deverá realizar a demolição controlada da parte que colapsou e a estabilização do restante da estrutura do supermercado.
Conforme apuração do repórter da João Britto, da TV Gazeta, há uma obra de instalação de drenos para o fluxo da água de refrigeradores sendo feito na parte lateral supermercado, onde aconteceu a queda. Porém, ainda não se sabe se há influência no acidente.
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou, em nota, que autuou o supermercado por irregularidades. Segundo o órgão, o estabelecimento não possui a documentação necessária para realizar as obras que estavam sendo feitas no local, o que ocasionou o acidente, sendo considerado exercício ilegal da profissão.

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Teto de supermercado em Vila Velha desaba

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