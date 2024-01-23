Vídeo mostra momento em que teto de supermercado cai em Vila Velha

Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento no qual o teto de um supermercado em Vila Velha caiu na tarde desta terça-feira (23), bairro Paul, em Vila Velha. No vídeo é possível ver quando as placas que ficam na parte superior do local desabam, gerando muita poeira. Há ainda pessoas correndo para não serem atingidas pelos objetos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, não há informações sobre vítimas e feridos até o momento. Conforme apuração do repórter da João Britto, da TV Gazeta, há uma obra de instalação de drenos para o fluxo da água de refrigeradores sendo feito na parte lateral supermercado, onde aconteceu a queda. Porém, ainda não se sabe se há influência no acidente.
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou, em nota, que autuou o supermercado por irregularidades. Segundo o órgão, o estabelecimento não possui a documentação necessária para realizar as obras que estavam sendo feitas no local, o que ocasionou o acidente, sendo considerado exercício ilegal da profissão.