Vídeo mostra momento em que teto de supermercado cai em Vila Velha

Segundo o Corpo de Bombeiros, não há informações sobre vítimas e feridos até o momento. Conforme apuração do repórter da João Britto, da TV Gazeta, há uma obra de instalação de drenos para o fluxo da água de refrigeradores sendo feito na parte lateral supermercado, onde aconteceu a queda. Porém, ainda não se sabe se há influência no acidente.