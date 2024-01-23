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Processo seletivo

Sisu 2024: confira notas de corte parciais da Ufes e do Ifes

As inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal porta de entrada para as universidades públicas do país, começaram na segunda-feira (22)
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 jan 2024 às 13:39

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 13:39

Campus da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Goiabeiras
Campus da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini
Quase 7 mil vagas serão disponibilizadas, neste ano, para estudar em instituições de ensino federais no Espírito Santo, e as notas de corte parciais, referentes ao primeiro dia do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal porta de entrada para as universidades públicas do país, já estão disponíveis.

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A pedido de A Gazeta, a Gama Pré-Vestibular realizou um levantamento dos dados referentes à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). Confira:
Nas instituições de ensino federais do Espírito Santo, as maiores notas de corte foram para os cursos de Medicina (806,66), Engenharia da Computação (801,6) e Ciência da Computação (796,39) da Ufes, enquanto as menores médias foram para Gemologia (437,79) e Ciências Contábeis (665), e Engenharia Química (668), no campus do Ifes em Vila Velha.
Quatorze cursos, entre eles Física, Química e Matemática, em diversos campi das instituições, não chegaram a ter nota de corte no primeiro dia do Sisu.
A inscrição no Sisu, que vai de 22 a 25 de janeiro, é gratuita e todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 podem realizá-la, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
É preciso que o candidato tenha obtido nota acima de zero na prova de redação, e que não tenha participado do Enem 2023 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação).
Neste ano, serão disponibilizadas 5.026 chances na Ufes e 1.907 no Ifes, distribuídas nos diferentes campi, segundo dados preliminares do Ministério da Educação (MEC).
Até quinta-feira (25), A Gazeta transmite lives para quem quiser tirar dúvidas do Sisu. Segundo especialistas da Gama, o estudante precisa acompanhar até o fechamento as mudanças no sistema para ter mais chances de passar em alguma das universidades inscritas na ferramenta.

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