Sisu 2024: confira notas de corte parciais da Ufes e do Ifes

Campus da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini

Quase 7 mil vagas serão disponibilizadas, neste ano, para estudar em instituições de ensino federais no Espírito Santo, e as notas de corte parciais, referentes ao primeiro dia do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal porta de entrada para as universidades públicas do país, já estão disponíveis.

A pedido de A Gazeta, a Gama Pré-Vestibular realizou um levantamento dos dados referentes à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). Confira:

Nas instituições de ensino federais do Espírito Santo, as maiores notas de corte foram para os cursos de Medicina (806,66), Engenharia da Computação (801,6) e Ciência da Computação (796,39) da Ufes, enquanto as menores médias foram para Gemologia (437,79) e Ciências Contábeis (665), e Engenharia Química (668), no campus do Ifes em Vila Velha.

Quatorze cursos, entre eles Física, Química e Matemática, em diversos campi das instituições, não chegaram a ter nota de corte no primeiro dia do Sisu.

A inscrição no Sisu, que vai de 22 a 25 de janeiro, é gratuita e todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 podem realizá-la, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

É preciso que o candidato tenha obtido nota acima de zero na prova de redação, e que não tenha participado do Enem 2023 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação).

Neste ano, serão disponibilizadas 5.026 chances na Ufes e 1.907 no Ifes, distribuídas nos diferentes campi, segundo dados preliminares do Ministério da Educação (MEC).