Enem: ferramenta indica faculdades em que você pode conseguir passar

Simulador Sisu: ferramenta indica faculdades em que você pode conseguir passar Crédito: Reprodução/TRIEnem

CONFIRA NO FINAL DESTA MATÉRIA COMO CALCULAR SUA NOTA. Uma ferramenta desenvolvida pela edtech (empresa de tecnologia educacional) Gama Pré-vestibulares permite que os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) simulem, a partir das notas, quais as chances de aprovação em cada instituição de ensino superior.

No Simulador Sisu, os estudantes devem informar as notas em Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e redação e escolher filtros de busca, como o curso que desejam estudar, local ou instituição.

A partir daí, será possível verificar, com base nas notas de corte de anos anteriores, quais as chances de aprovação em cada instituição: alta, média ou baixa.

O professor e diretor de Comunicação da Gama, Paulo Victor Scherrer, explica que, aliada a essa ferramenta, os alunos também podem realizar, por meio do portal, uma série de simulados, com provas dos anos anteriores; os resultados consideram a Teoria de Respostas ao Item (TRI), utilizada para correção do Enem.

“São duas ferramentas nesse portal. Uma é um simulador TRI. O aluno pode fazer as provas antigas do Enem. E a outra é o Simulador Sisu, que é interessante para os alunos nesse momento. A gente pegou todos os dados dos Sisus anteriores — notas de corte, peso por área —, e aí o aluno coloca a nota do Enem e consegue simular quais as chances de aprovação.”

LEIA MAIS: Veja aqui as notas do Enem para passar na Ufes e no Ifes

Simulador Sisu: ferramenta indica faculdades em que você pode conseguir passar Crédito: Reprodução/TRIEnem

Simulador Sisu: ferramenta indica faculdades em que você pode conseguir passar Crédito: Reprodução/TRIEnem

Ele destaca que, como as instituições podem colocar pesos diferentes em cada área, a nota de corte muda de faculdade para faculdade.

“Dentro do simulador, a gente já calcula [as possibilidades] com a média ponderada e os critérios que a faculdade usa. Se o aluno colocar ampla concorrência para um curso específico, consegue ver a chance de aprovação em todas as instituições que oferecem aquele curso, mas também pode fazer outros filtros, por instituição, por localidade. Ele poderia selecionar a Ufes, por exemplo, e ver o que conseguiria passar lá dentro.”

Um estudante com nota 680 pontos em Linguagens, 725 em Ciências Humanas, 778 em Ciências da Natureza, 860 em Matemática e 960 pontos na redação, por exemplo, teria chance alta de aprovação em Medicina em instituições como a Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Estadual de Montes Claros e na Universidade Federal do Espírito Santo.

Na Universidade de São Paulo e na Universidade Federal de Minas Gerais, um candidato com esse mesmo resultado teria chance média de ser selecionado para o curso por meio do Sisu. Na Universidade Federal da Paraíba, em que, historicamente, a nota de corte para Medicina é mais alta do que a média obtida pelo aluno, a chance seria baixa.

Simule aqui sua nota do Enem