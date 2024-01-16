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Enem 2023: veja notas mínimas, máximas e as médias

Na redação, 60 trabalhos alcançaram a nota mil, superando a quantidade de 2022, que teve 18
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jan 2024 às 12:02

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 12:02

MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta terça-feira (16) as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As médias foram divulgadas por áreas de conhecimento, com 516,2 para Linguagens, códigos e suas tecnologias, 522 para ciências humanas e suas tecnologias, 497,4 para ciências da natureza e suas tecnologias, 534,9 para matemática e suas tecnologias e 641,6 para redação.
No último item, 60 trabalhos alcançaram a nota mil, e superou a quantidade de 2022, que teve 18 redações com a pontuação máxima. 
Na edição de 2023, quem fez pelo menos 570 pontos, cerca de 1 milhão de candidatos, tem chance de entrar em 840 cursos de ensino superior no Brasil, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

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O cálculo considerou os cursos com menor nota de corte na modalidade de ampla concorrência no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do ano passado, que ficou em 569,2 pontos.
O grupo de quem pontuou na faixa de 550 a 600 pontos foi o segundo mais numeroso nesta edição da prova, com 479.944 candidatos. O maior grupo ficou entre 500 e 550 pontos, com 548.739 dos participantes.
Ainda, segundo Rubens Lacerda, diretor de avaliação de educação básica do Inep, 61% dos participantes conseguem acessar financiamento pelo Prouni. "A maior parte dos egressos que participaram do enem poderão participar do Prouni por meio dessa nota de corte, que é 509 pontos."
Esse grupo ficou com pontuação acima da nota de corte de 25% dos cursos nos quais é possível ingressar pelo Prouni.

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