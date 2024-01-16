Enem 2023: veja notas mínimas, máximas e as médias

No último item, 60 trabalhos alcançaram a nota mil, e superou a quantidade de 2022, que teve 18 redações com a pontuação máxima.

Na edição de 2023, quem fez pelo menos 570 pontos, cerca de 1 milhão de candidatos, tem chance de entrar em 840 cursos de ensino superior no Brasil , segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O cálculo considerou os cursos com menor nota de corte na modalidade de ampla concorrência no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do ano passado, que ficou em 569,2 pontos.

O grupo de quem pontuou na faixa de 550 a 600 pontos foi o segundo mais numeroso nesta edição da prova, com 479.944 candidatos. O maior grupo ficou entre 500 e 550 pontos, com 548.739 dos participantes.

Ainda, segundo Rubens Lacerda, diretor de avaliação de educação básica do Inep, 61% dos participantes conseguem acessar financiamento pelo Prouni. "A maior parte dos egressos que participaram do enem poderão participar do Prouni por meio dessa nota de corte, que é 509 pontos."