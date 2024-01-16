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Saiu!

Resultado do Enem 2023 é divulgado; saiba como ver a nota

O resultado do Enem já pode ser consultado pelos estudantes na manhã desta terça-feira (16)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jan 2024 às 10:19

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 10:19

O resultado do Enem 2023 já pode ser consultado pelos estudantes na manhã desta terça-feira (16). Inep e Enem divulgaram os dados do exame em coletiva de imprensa.
Para conferir a nota, os estudantes devem acessar a Página do Participante até que seu boletim de desempenho apareça. A nota dos treineiros estará disponível apenas em março.
Apesar de o Inep afirmar que o resultado estaria disponível a partir das 9h, o site do programa apresenta instabilidade e diversos estudantes reclamam que não conseguem acessá-la. Desde a madrugada o site apresenta problemas de acesso.

Como acessar

O acesso à página é feito com o login único da plataforma gov.br. É preciso digitar o CPF e clicar em "Avançar". Lá, será possível encontrar o boletim de desempenho do Enem.
Para quem perdeu a senha, é possível recuperá-la ao clicar em "Esqueci minha senha", selecionar uma das formas de recuperação, preencher os campos solicitados e gerar uma nova senha.

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Dos 3,9 milhões de inscritos na edição de 2023, 1,2 milhões não fizeram o exame, o primeiro sob a atual gestão do presidente Lula (PT). A taxa de abstenção do exame foi de 32%.
O exame foi aplicado em novembro. O tema da redação foi "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".
Esta edição do Enem ficou marcada por queixas de políticos de direita sobre um suposto viés ideológico em algumas questões. A bancada ruralista chegou a pedir anulação de duas questões que, na visão do grupo, produziam uma imagem negativa e errada do agronegócio.

Sisu

O Enem é a principal porta de entrada do ensino superior público, mas também serve para ter acesso a instituições privadas, universidades internacionais e os programas como Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).
Neste ano, o período de inscrição para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), programa do Ministério da Educação que seleciona estudantes para universidades públicas de todo o país, vai de 22 a 25 de janeiro.
Pela primeira vez, o processo seletivo acontecerá apenas no início do ano e não terá uma segunda edição em junho. Serão distribuídas 264.360 vagas em 127 instituições de ensino.

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