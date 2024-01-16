Espírito Santo registra duas notas mil na redação do Enem 2023

Dois alunos do Espírito Santo alcançaram a nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Na coletiva de imprensa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacional (Inep) para divulgação dos resultados, realizada na manhã desta terça-feira (16), o Estado aparece na tabela de notas com um aluno da rede pública e um da rede particular com a nota máxima.
No último ano, o Enem registrou 4.018.414 inscritos e 2.734.100 participantes. De acordo com o Inep, ao redor do Brasil, 60 estudantes alcançaram a nota máxima na redação da última edição, sendo quatro alunos da rede pública e 56 da rede privada de ensino.