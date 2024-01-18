Sisu 2024: veja as notas do Enem para passar na Ufes e no Ifes

Campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini

Em 2023, as maiores notas de corte foram para os cursos de Medicina (804,69), Engenharia da Computação (800,12) e Ciência da Computação (793,88) da Ufes, enquanto as menores médias foram para Matemática Industrial (479,25), na Ufes em São Mateus, e Química (488,9), no campus do Ifes em Aracruz. Dois cursos do Ifes — Engenharia de Aquicultura e Ciência e Tecnologia de Alimentos — não chegaram a ter nota de corte, uma vez que o número de interessados foi menor do que a oferta de vagas.

A inscrição no Sisu, que vai de 22 a 25 de janeiro, é gratuita e todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 podem realizá-la, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

É preciso que o candidato tenha obtido nota acima de zero na prova de redação, e que não tenha participado do Enem 2023 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação).

Neste ano, serão disponibilizadas 5.026 chances na Ufes e 1.907 no Ifes, distribuídas nos diferentes campi, segundo dados preliminares do Ministério da Educação (MEC).

Ferramenta permite simular chance de aprovação

Uma ferramenta idealizada pela Gama Pré-vestibulares permite que os candidatos que fizeram o Enem simulem, a partir das notas, quais as chances de aprovação em cada instituição de ensino superior. Veja aqui como usar o Simulador Sisu

No sistema, os estudantes devem informar as notas em Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e redação e escolher filtros de busca, como o curso que desejam estudar, local ou instituição.