Sisu terá edição única em 2024; veja datas e cronograma de matrícula

Os candidatos poderão se inscrever entre os dia 22 e 25 de janeiro. Apesar da extinção da seleção que acontecia no meio do ano, os cronogramas do programa seguem inalterados, com os resultados da primeira chamada previstos para 30 de janeiro de 2024, as matrículas entre 1º a 7 de fevereiro de 2024 — dependendo da agenda de cada instituição — além da manifestação de interesse para as listas de espera entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro de 2024. Essa última rodada de resultado das listas de espera terá as datas definidas por cada universidade.