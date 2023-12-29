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Acesso ao ensino superior

Sisu terá edição única em 2024; veja datas e cronograma de matrícula

Os candidatos poderão se inscrever entre os dia 22 e 25 de janeiro; em edições anteriores, sistema também abria seleção no meio do ano

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 14:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 dez 2023 às 14:42
O acesso a vagas do ensino superior por meio do Sistema de Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ocorrerá pela primeira vez em apenas uma edição, em janeiro de 2024. A informação consta de divulgação feita pelo governo federal no edital divulgado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (29). Em edições anteriores, o Sisu também abria concorrência no meio do ano.
Os candidatos poderão se inscrever entre os dia 22 e 25 de janeiro. Apesar da extinção da seleção que acontecia no meio do ano, os cronogramas do programa seguem inalterados, com os resultados da primeira chamada previstos para 30 de janeiro de 2024, as matrículas entre 1º a 7 de fevereiro de 2024 — dependendo da agenda de cada instituição — além da manifestação de interesse para as listas de espera entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro de 2024. Essa última rodada de resultado das listas de espera terá  as datas definidas por cada universidade.
Estudantes na Universidade de Brasília
Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior a candidatos que fizeram o Enem  Crédito: UnB
Os candidatos que forem aprovados para o início das aulas no segundo semestre de 2024 deverão seguir o calendário acima, ou seja, fazer a matrícula em fevereiro.
O Sisu é o sistema eletrônico gerido pelo Ministério da Educação (MEC) no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).
A cada edição, as instituições públicas de ensino superior que optam por participar do Sisu ofertam vagas em seus cursos. Ao final do período de inscrições, são selecionados, por curso e modalidade de concorrência, em ordem de classificação, os candidatos dentro do número de vagas ofertadas.
A inscrição é gratuita, em uma única etapa e feita pela Internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

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