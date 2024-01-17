Sisu 2024: A Gazeta transmite lives da Gama com dicas sobre inscrição

Sisu reúne, em plataforma eletrônica gerida pelo MEC, as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil Crédito: Juca Varella/Agência Brasil

O professor e diretor de comunicação da Gama, Paulo Victor Scherrer, explicou que se trata de um evento de acompanhamento do processo seletivo, buscando, entre outros pontos, analisar as tendências, as notas de cortes e concorrência dos cursos.

“O que a gente faz é ajudar os alunos das decisões, explicando para ele a tendência, como se comporta o Sisu. É um sistema complexo, funciona como um leilão porque os alunos vão se inscrevendo e as notas de corte vão oscilando. Mas o que vale mesmo é o fechamento no último dia. Nos dias anteriores, só servem para especular e entender as tendências para os próximos dias.”

Além das lives, a Gama publicará um relatório diário, a partir do dia 23, com as notas de corte parciais das universidades federais.

O prazo para inscrições no Sisu 2024 vai de 22 a 25 de janeiro. A inscrição é gratuita, e todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 podem realizá-la, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

É preciso que o candidato tenha obtido nota acima de zero na prova de redação, e que não tenha participado do Enem 2023 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação).