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Sisu 2024: A Gazeta transmite lives da Gama com dicas sobre inscrição

O Plantão Sisu, da Gama Pré-Vestibular, acontecerá entre os dias 22 e 25 de janeiro, sempre às 9 horas; confira mais informações
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

17 jan 2024 às 10:25

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 10:25

Sisu reúne, em plataforma eletrônica gerida pelo MEC, as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil
Sisu reúne, em plataforma eletrônica gerida pelo MEC, as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil Crédito: Juca Varella/Agência Brasil
A Gazeta vai transmitir, na próxima semana, uma série de lives sobre o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024, cujas inscrições começam no dia 22 de janeiro. O Plantão Sisu, da Gama Pré-Vestibular, acontecerá até o dia 25, sempre às 9 horas.
O professor e diretor de comunicação da Gama, Paulo Victor Scherrer, explicou que se trata de um evento de acompanhamento do processo seletivo, buscando, entre outros pontos, analisar as tendências, as notas de cortes e concorrência dos cursos.
“O que a gente faz é ajudar os alunos das decisões, explicando para ele a tendência, como se comporta o Sisu. É um sistema complexo, funciona como um leilão porque os alunos vão se inscrevendo e as notas de corte vão oscilando. Mas o que vale mesmo é o fechamento no último dia. Nos dias anteriores, só servem para especular e entender as tendências para os próximos dias.”

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Além das lives, a Gama publicará um relatório diário, a partir do dia 23, com as notas de corte parciais das universidades federais.
No Espírito Santo, por exemplo, serão oferecidas quase 7 mil vagas neste ano, por meio do Sisu, segundo dados preliminares do Ministério da Educação (MEC)sendo 5.026 chances na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e 1.907 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). No país, serão ofertadas 264,2 mil vagas, distribuídas em 127 universidades.
O prazo para inscrições no Sisu 2024 vai de 22 a 25 de janeiro. A inscrição é gratuita, e todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 podem realizá-la, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
É preciso que o candidato tenha obtido nota acima de zero na prova de redação, e que não tenha participado do Enem 2023 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação).
  • Plantão Sisu
  • Lives diárias, de 22 a 25/01, às 9 horas

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